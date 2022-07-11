كأس افريقيا للأمم لكرة اليد : فوز المنتخب التونسي على نظيره النيجيري 30-18

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استهل المنتخب التونسي لكرة اليد مشاركته في كأس افريقيا للأمم في نسختها الخامسة والعشرين المقامة بمصر بالفوز على نظيره النيجيري بنتيجة 30-18 اليوم الاثنين لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة ضمن الدور الاول للمسابقة القارية المؤهلة الى بطولة العالم المقبلة المقررة في جانفي القادم ببولونيا والسويد.ونال لاعب المنتخب التونسي غسان التومي جائزة "رجل المقابلة".وفي الجولة الثانية، سيلاقي المنتخب التونسي بعد غد الأربعاء انطلاقا من الساعة السابعة مساء منتخب الرأس الأخضر.ويتاهل صاحبا المركزين الاول والثاني الى الدور ربع النهائي.يذكر أنّ المنتخب التونسي يعد أكثر المنتخبات تتويجا بلقب كأس إفريقيا للأمم ب10 تتويجات متبوعا بالمنتخبين المصري والجزائري ب7 ألقاب لكل منهما.1- تونس 2 12- الراس الاخضر 0 03- نيجيريا 0 1