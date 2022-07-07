سليانة : جلسة حول الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب في معتمديتي بوعرادة والعروسة

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مثّلت الانقطاعات المتكرّرة للماء الصالح للشرب في معتمديتي بوعرادة والعروسة محور اهتمام جلسة عمل انعقدت اليوم الخميسبمقر الولاية، أشرف عليها والي الجهة وليد العباسي وحضرها المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية ورئيس فرع الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والمدير الجهوي لأملاك الدولة و ممثّلون عن الاتحاد الجهوي للشغل.وذكر المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسليانةمنصف الهرمي في تصريح لــ(وات) على هامش الجلسة أن هذه الانقطاعات تعود إلى تكرّر الاعتداءات على مستوى الشبكة المزوّدة لمعتمدية بوعرادة والواقعة في منطقة الطريفة من ولاية باجة ( الخط القادم من مدينة قبلاط في اتجاه معتمدية بوعرادة) لتخفّض من كمية تدفّق الماء و تصل الى 27 لترا في الثانية مما يؤثّر على التزوّد، مضيفا أن من بين الحلول المقترحة خلال الجلسة، تأمين التزود بهذا الخط والحد من الاعتداءات الواقعة في ولاية باجة حيث تعهّد والي سليانة بمتابعة الموضوع مع السلط المركزية وولاية باجة، وفق قوله.و أشار الهرمي إلى التفكير في تدعيم الموارد المائية الذاتية لمعتمدية بوعرادة كبرمجة حفر بئر في المستقبل استعدادا لصائفة 2023 لتقليص الضغط على الخط المزوّد منباجة أو تسليم الآبار غير المستغلة بمعتمدية العروسة (تابعة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ) للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه للتصرّف فيها.و أضاف المسؤول أن هذه الفترة تعرف بذروة استهلاك الماء الصالح للشرب خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وتزايد الطلب ليتسبّب في ضغط كبير على الموارد المائية التي تتأثّر بالعوامل المناخية وهبوط مستوى تدفّق بعض الآبار وكثرة الاعتداءات على الشبكات.من جانبه، شدد والي سليانة وليد العباسي خلال الجلسة على ضمان التزود بالماء الصالح للشرب في أقرب الآجال خاصة خلال فترة عيد الاضحى.