سوسة: التصدي لمظاهر التحوز غير القانوني للملك العمومي البحري وإعادة فتح ممرات تؤدي إلى الشاطئ في منطقة شط ّمريم

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نفّذت اليوم الخميس وحدات تابعة لمنطقة الحرس البحري بسوسة بالتنسيق مع فرع وكالة وتهيئة الشريط الساحلي بسوسة وبلديةشطّ مريم حملة واسعة النطاق بشواطئ منطقة شط مريم أسفرت عن حجز 52 واقية شمسية وعدد من الكراسي والطاولات ومعدات بحرية ترفيهية بعد ان قام أصحابها بتركيزها والتحوّز على الملك العمومي البحري دون ترخيص.وشملت الحملة وفق ما أكده الناطق الرسمي للنقابة الاساسية للحرس البحري بسوسة كريم بلحوش في تصريح لـ(وات) كذلك عن إزالة ورفع حواجز من الخشب والقصب والحبال كانت تعيق حرية تنقلات المصطافين مع تحرير محاضر عدلية في الغرض وحجز ما تم ذكره.كما تم وفق ذات المصدر فتح عديد الممرّات المؤدّية إلى البحر والتي قام بعض المتساكنين بغلقها دون موجب قانوني.وأضاف بلحوش ان هذه الحملة تندرج في إطار مواصلة عمليات رفع المخالفات الخاصة بالملك العمومي البحري والتصدي لكل من تخوّل نفسه إزعاج راحة وتنقّلات الوافدين على الشواطئ البحرية في سوسة، مؤكّدا مواصلة مثل هاته الحملات الخاصة بمراقبة استغلال الملك العمومي البحري في الايام القادمة.