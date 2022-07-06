وزارة المرأة : 1766 إشعارا تتلقاها المكاتب الجهوية لحماية الطفولة و87 مكالمة خاصة بالعنف ضد المرأة ترد على الأخضر خلال جوان 2022

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بلغ عدد الإشعارات الواردة على مختلف المكاتب الجهويّة لحماية الطفولة 1766 إشعارا، وورد على الخط الأخضر 1899 خلال شهر جوان المنقضي 513 مكالمة موزعة بين 87 مكالمة خاصّة بالعنف ضد المرأة، خلال شهر جوان 2022.واحتلت ولاية تونس، حسب التحيين الشهري للإحصائيّات والمؤشرات المتعلقة بإشعارات العنف ضدّ المرأة والطفل لشهر جوان 2022، الصادر عن اليوم الأربعاء، عن وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، المرتبة الأولى من حيث عدد الإشعارات الواردة على مختلف المكاتب الجهويّة لحماية الطفولة بــ 168 إشعارا تليها ولاية أريانة بــ 154 إشعارا، وأدنى رقم سجّلته ولاية الكاف بـــ 19 إشعارا.وتتوزع حالات التهديد بين فقدان السند العائلي في 63 حالة، والإهمال والتشرّد لـ 166 حالة، والتّقصير البيّن والمتواصل في التربية والرّعاية في 465 حالة، واعتياد سوء المعاملة في 502 حالة.وبلغت حالات الاستغلال الجنسي 135 حسب الإحصائيّات ذاتها، و9 حالات استغلال في الإجرام المنظّم و51 حالة من الاستغلال الاقتصادي والتعريض للتسول و375 حالة عجز عن الإحاطة والتربية.وعلى صعيد آخر ورد على الخط الأخضر 1899 خلال شهر جوان المنقضي 513 مكالمة موزعة بين 87 مكالمة خاصّة بالعنف ضد المرأة و26 مكالمة تتعلّق بمسائل مختلفة من ذلك 22 إشعار متعلّق بالطفولة وكبار السن فضلا عن مكالمات طلب استشارات قانونية وتوجيه الضحية وإرشادها، وتوضيح مهام الخطّ وأخرى ذات طابع إداري أو حالات شغب.وتتوزّع الإشعارات المتعلقة بحالات العنف ضد المرأة والبالغ عددها 87 حالة، بين 79 مكالمة تبلّغ عن عنف لفظي و68 مكالمة عن عنف جسدي ومادّي و69 مكالمة عن عنف نفسي ومعنوي و12 مكالمة عن عنف جنسي و25 عنف اقتصادي و11 عنف موجّه ضد الأطفال، علما أنّ كل حالة عنف قد تشمل كل أشكال العنف.وقد سجّل الخط الأخضر 1899 ارتفاع المستوى التعليمي للنساء ضحايا العنف المبلغات حيث وردت 25 مكالمة من متصلات من ذاوت المستوى التعليمي الجامعي، و20 مكالمة من ذوات المستوى التعليمي الثانوي و 6 من المستوى الإعدادي و12 مكالمة من المستوى الابتدائي.ويتوزّع سنّ الضحايا بين 36 ضحية في الفئة العمرية 30 إلى 39 سنة و18 ضحية في الفئة العمريّة 40 إلى 49 عاما و11 ضحيّة من 20 إلى 29 سنة و07 ضحايا من 50 إلى 59 سنة و3 ضحايا فوق 60 سنة وضحية واحدة أقل من 20 سنة و11 ضحايا لم تصرّحن بأعمارهنّ.وحسب ذات الإحصائيات، فإن المتزوّجات هن أكثر المتّصلات بالرقم الأخضر 1899 بـ 68 مكالمة ويمثّل العنف الزوجي أكبر نسبة تقدّر بـ 78 % من مجموع حالات العنف.وتم في هذا السياق توفير الإصغاء لفائدة 85 طلب والإرشاد القانوني لفائدة 82 طلب و3 طلبات إحاطة نفسيّة وتمّ توفير الإقامة لحالة واحدة، كما تم توفير الحماية ل 3 حالات.وتجدر الإشارة أن الخط الأخضر 1899 يوفّر هذه الخدمات للنساء ضحايا العنف من خلال توجيههن الى المؤسسات ذات الاختصاص حسب الحالة والطلب، من ذلك 74 حالة وقع توجيهها الى المؤسسات الأمنية و53 حالة الى مؤسسات السلطة القضائية و46 حالة الى المؤسسات الصحية و16 حالة الى مندوب حماية الطفولة، مع العلم أنّ كل حالة عنف قد تشمل أكثر من طلب.ومقارنة بنفس الشهر أي جوان من سنة 2021، تمّ تسجيل ارتفاع المكالمات نتيجة لجائحة كوفيد-19 حيث بلغ عدد المكالمات الخاصة بالعنف ضد المرأة 180 من965 مكالمة.وفيما يخص الخط الأخضر 1809 للإصغاء والإحاطة النفسية والتوجيه للأطفال والأسر، تفيد إحصائيات شهر جوان الفارط تلقّي 745 مكالمة، حيث تمّ التعهّد بـــ 192 حالة أي بنسبة 26% عبر توجيهها سواء إلى مكاتب مندوبي حماية الطفولة أو الأخصائيين النفسانيين.