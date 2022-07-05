تركيز الهيئة الفرعية للانتخابات بفرنسا 2 وبوعسكر يلتقي بعدد من رؤساء وممثلي منظمات المجتمع المدني الممثلة للجالية التونسية

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عقد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أمس الاثنين بمقر القنصلية العامة للجمهورية التونسية بمرسيليا على جلسة عمل تم خلالها تركيز الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بفرنسا 2، بحضور سفير الجمهورية التونسية بباريس محمد كريم الجموسي ورؤساء البعثات القنصلية بكل من مرسيليا ونيس وليون وطولون وتولوز وقرونوبل.وتم خلال الجلسة، وفق بلاغ لهيئة الانتخابات اليوم الثلاثاء ،التطرق إلى آخر الاستعدادات لتنظيم استفتاء 25 جويلية 2022 بالخارج، والمساعي التي تبذلها البعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية بفرنسا لدى سلطات بلد الاعتماد لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني الهام وبقية المواعيد الانتخابية خارج حدود الوطن، وضمان مشاركة واسعة للتونسيين المقيمين بالخارج.وقد التقى رئيس هيئة لانتخابات خلال اليوم الثاني من زيارة العمل التي أداها إلى فرنسا يومي الأحد 3 والاثنين 4 جويلية عددا من رؤساء وممثلي جمعيات ومنظمات المجتمع المدني الممثلة للجالية التونسية بجنوب فرنسا ومرسيليا.واستمتع فاروق بوعسكر في حوار تفاعلي مع الحاضرين إلى استفساراتهم ومشاغلهم واقتراحاتهم بخصوص سبل تيسير مشاركة التونسيين بالخارج في استفتاء 25 جويلية وبقية الاستحقاقات الانتخابية.ونوه فاروق بوعسكر بالحرص الذي يبديه ممثلو المجتمع المدني التونسي بالخارج على التفاعل مع كل ما يهم شؤون الوطن وخاصة الاستحقاقات الانتخابية، الأمر الذي يؤكد عمق الصلة التي تربطهم بوطنهم الأم تونس ومتانتها، مؤكدا انفتاح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على كل مكونات المجتمع المدني في الداخل والخارج واستعدادها للتفاعل مع مشاغلهم واهتماماتهم.يذكر أن عمليات الاقتراع بالنسبة إلى الناخبين المقيمين خارج الوطن تنطلق يوم السبت 23 جويلية 2022 وتنتهي يوم 25 من نفس الشهر، تاريخ انطلاق التصويت بالنسبة إلى التونسيين في الداخل.