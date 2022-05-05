مليون سائح زاروا تونس منذ بداية السنة وإلى غاية يوم 20 أفريل 2022

زاد عدد السيّاح، الذّين توافدوا على تونس، منذ بداية سنة 2022 وحتّى يوم 20 أفريل، بنسبة 128 بالمائة مقارنة بسنة 2021 ليصل إلى مليون سائح. ويعد العدد ذاته في تراجع، بنسبة 49 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019، وفق مؤشرات قدّمتها وزارة السياحة، الخميس.وبلغت قيمة العائدات السياحية، خلال الفترة من 01 جانفي إلى حدود 20 أفريل 2022 نحو 659 مليون دينار أي بزيادة بنسبة 47 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021 ولكن بتراجع بنسبة 42 بالمائة مقارنة بسنة 2019.وبلغت الليالي السياحية المقضاة حوالي 2 مليون ليلة بارتفاع بنسبة 108 بالمائة مقارنة ب2021 وبتراجع لكن بتراجع بنسبة 50 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019.