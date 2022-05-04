ضبط 58 مهاجرا غير نظامي وإحباط عمليات هجرة سرية (الناطق باسم الحرس)

ضبطت دورية تابعة لفرقة الحدود البرية بحيدرة من ولاية القصرين، خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية، 30 مهاجرا من جنسيات بلدان إفريقية (جنوب الصحراء) مجتازين للحدود الجزائرية التونسية خلسة، وفق الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني.وفي جهة العامرة من ولاية صفاقس، تمكن مركز الحرس من ضبط 12 شخصا من جنسيات إفريقية مختلفة "كانوا يعتزمون اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه الفضاء الأوروبي" وحجز لديهم مبلغا ماليا.وحسب ذات المصدر، أحبطت وحدات الحرس الوطني ببحري الوسط عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة وضبطت مركبا بحريا على متنه 16 مجتازا من جنسيات بلدان إفريقية مختلفة.