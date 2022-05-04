ضبط 58 مهاجرا غير نظامي وإحباط عمليات هجرة سرية (الناطق باسم الحرس)


Publié le Mercredi 04 Mai 2022 - 10:17 قراءة: 0 د, 27 ث
      
ضبطت دورية تابعة لفرقة الحدود البرية بحيدرة من ولاية القصرين، خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية، 30 مهاجرا من جنسيات بلدان إفريقية (جنوب الصحراء) مجتازين للحدود الجزائرية التونسية خلسة، وفق الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني.


وفي جهة العامرة من ولاية صفاقس، تمكن مركز الحرس من ضبط 12 شخصا من جنسيات إفريقية مختلفة "كانوا يعتزمون اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه الفضاء الأوروبي" وحجز لديهم مبلغا ماليا.

وحسب ذات المصدر، أحبطت وحدات الحرس الوطني ببحري الوسط عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة وضبطت مركبا بحريا على متنه 16 مجتازا من جنسيات بلدان إفريقية مختلفة.



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 245626



En continu

Toutes les news
| | | | |
TV | Mosaique | Jawhara| IFM| |
الثلاثاء 03 ماي 2022 | 3 شوال 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:49 19:12 16:03 12:23 05:22 03:44
Babnet
26°
 Babnet27° Babnet % 41 :الرطــوبة
تونــس Babnet15°
3.09 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
27°-1525°-1721°-1619°-1522°-15
  • Avoirs en devises
    24102,6

  • (29 avril)
  • Jours d'importation
    129
  •              1 € = 3,23981 DT        1$ =3,07426 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29 avril)   1174,7 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


القرآن الكريم

   