منوبة: تسجيل زيادة بـ279 بالمائة في مشروع المخطط التنموي الثلاثي للفترة القادمة مقارنة بالمخطط المنقضي (2016-2020)

سجل مشروع المخطط التنموي الثلاثي للفترة 2023-2025 بولاية منوبة، زيادة بـ279 بالمائة مقارنة بالمخطط المنقضي (2016-2020)، حيث تم اقتراح أكثر من 818 مليون دينار للتجهيزات الاساسية، وأكثر من 447 مليون دينار للتجهيزات الجماعية، وذلك من جملة مقترحات مشروع المخطط التنموي الثلاثي للفترة (2023-2025) المقدرة بأكثر من 1775 مليون دينار.وفاقت بذلك، المقترحات العمومية بالجهة، في القطاعين نسبة الـ71 بالمائة، الامر الذي يعكس بوضوح مدى حاجة الولاية الى البنية الاساسية وتحسين ظروف عيش المتساكنين بمختلف المناطق التابعة لها، وفق تقرير للمندوبية العامة للتنمية الجهوية، تم عرضه خلال أشغال الدورة العادية الأولى للنيابة الخصوصية للمجلس الجهوي لسنة 2022 الاسبوع المنقضي.وتوزع المخطط، على التجهيزات الاساسية بنسبة 46 بالمائة، والتجهيزات الجماعية بنسبة 25 بالمائة، تليها الفلاحة بنسبة تفوق 17 بالمائة، ثم الصناعات المعملية بنسبة 4 بالمائة، فالصناعات غير المعملية.وتضمن مشروع المخطط، الذي تمت المصادقة عليه خلال الدورة، عددا من المقترحات الرامية الى تحسين مستوى عيش المتساكنين، وجعل الولاية منطقة جذب استثماري، على غرار الانطلاق في تهيئة الوكالة العقارية للسكنى مساحة 374,4 هكتار بكل من البساتين، والمرناقية، والجديدة، ووادي الليل، ودوار هيشر، وانجاز4 جسور، وتهيئة وتهذيب المسالك على طول 126 كلم، اضافة الى مواصلة تعصير المناطق السقوية ضمن المرحلة الثانية بمساحة 2750 هكتارا، والانطلاق في المرحلة الثالثة من المشروع على مساحة 4400 هكتار بالحوض السفلي لوادي مجردة - طبربة.وشملت المقترحات، ايضا، مواصلة بناء المسبح المغطى بمنوبة، واحداث مركب رياضي بوادي الليل، و10 ملاعب منها ملعب لكرة الرقبي بالجديدة، وست قاعات للرياضات الجماعية والفردية، فضلا عن إحداث 5 مدارس ابتدائية جديدة، و3 مدارس اعدادية، ومعهد ثانوي بحي الصفاقسي وحي بولكباش بدوار هيشر، وإحداث مبيت جهوي للتكوين المهني، واحداث 8 مراكز بريد وتهيئة وتوسعة 11 مركزا، واحداث محطة تطهير بالمرناقية، ومواصلة انجاز برامج تطهير الاحياء والمناطق الريفية بكامل المعتمديات.ويتضمن المخطط كذلك، الانطلاق في انجاز المستشفى الجهوي المتعدد الاختصاصات، وتوسعة المستشفى المحلي بطبربة، وتغيير صبغته الى جهوي، وتطوير المركز الوسيط بالجديدة الى مستشفى محلي، واحداث 7 مراكز صحة اساسية، وتهيئة وتوسعة كل من معهد القصاب ومستشفى الرازي.وفي القطاع الثقافي، تضمنت مقترحاته، الانطلاق في انجاز المركب الثقافي بمنوبة، واحداث مسرح للهواء الطلق بمنوبة والجديدة ودوار هيشر، واحداث مكتبة عمومية بالجديدة، ومكتبة رقمية بالمرناقية، وبناء معرض جهوي ومقر للمعهد الجهوي العمومي للموسيقى والرقص، ومقر لمركز الفنون الدرامية والركحية.وتنبني الخطة التنموية ضمن هذا المخطط، وفق نفس التقرير، على مواصلة المجهودات في مجال دفع التنمية بكافة معتمديات الولاية، عبر تطوير البنية التحتية من طرقات ومسالك، وتعصير قطاع النقل والعناية بقطاعات الانتاج، ومواصلة تعصير المناطق السقوية، وتهيئة المناطق الصناعية.