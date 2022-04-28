التوقيع على محضر تسليم واستلام مبنى الاكاديمية الدبلوماسية بين تونس والصين بوزارة الخارجية

انتظم اليوم الخميس، في مقر وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، موكب عن بعد، للتوقيع على محضر تسليم واستلام مبنى الاكاديمية الدبلوماسية التونسية، بين تونس ودولة الصين الشعبية.وتولى التوقيع على المحضر عن بعد عن الجانب التونسي وزير الشؤون الخارجية عثمان الجرندي، وعن الجانب الصيني نائب وزير التجارة الصيني "تشيان كه مينغ"، بحضور سفير الصين بتونس "جانغ جيانقوه".وثمن الجرندي، في تصريح صحفي على هامش موكب التوقيع، تولي الجانب الصيني تجهيز الاكاديمية الديبلوماسية وتوفير المعدات اللازمة، حتى تكون على اتم الاستعداد للدخول في طور العمل.وأكد أن هذه الاكاديمية التي تعد نقطة مضيئة في العلاقات بين تونس والصين، ستتولى تكوين ورسكلة الديبلوماسيين التونسيين في جميع المجالات، بالاضافة إلى فتح أبوابها وفضاءاتها لمختلف الديبلوماسيين من الدول الصديقة والشقيقة، بما من شأنه أن يرسي علاقات ديبلوماسية ودولية متينة عبر تبادل الاراء والبحوث.وأضاف الجرندي، أن الاكاديمية ستساهم في تمتين التكوين الديبلوماسي في تونس، في ظل التحديات والتحولات التي يشهدها العالم اليوم، وستمثل نقطة لقاء بين الديبلوماسيين التونسيين ونظرائهم من مختلف الدول، بما يؤسس الى تمتين العلاقات الثنائية ومتعددة الاطراف.من جانبه، عبر سفير الصين بتونس، عن الأمل في ان تساهم الاكاديمية الديبلوماسية في مزيد اشعاع تونس في محيطها، مؤكدا ان هذا المنجر سيمكن من تعزيز تبادل التجارب والخبرات لا فقط بين تونس والصين، بل وكذلك بين الصين وكافة دول القارة الافريقية.وتم بالمناسبة، توقيع اتفاقيتين في مجال الصحة بين تونس والصين، يتم بمقتضى احداها تسليم هبة من الصين تتمثل في معدات طبية لمسشفى صفاقس، ويتم بمقتضى الثانية ارسال عدد من الاطباء الصينيين الى تونس خلال الخمس سنوات القادمة.