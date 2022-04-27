كرة الطائرة(كاس تونس) : النادي الصفاقسي يرفض اعادة مباراته ضد النجم الساحلي


Publié le Mercredi 27 Avril 2022 - 16:08 قراءة: 1 د, 28 ث
      
اكد النادي الرياضي الصفاقسي في بلاغ صادر ظهر اليوم الاربعاء القرارات التاديبية التي اتخذتها الجامعة التونسية لكرة الطائرة على هامش احداث مباراته ضد النجم الساحلي في اطار نصف نهائي كاس تونس للعبة, بما في ذلك قرار اعادة المباراة .


واكد النادي الصفاقسي في بلاغه الذي تم نشره على صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي انه "قرر عدم الطعن في القرارات التاديبية المتخذة ضده لانعدام الجدوي و الانحياز المفضوح للجامعة وانعدام الثقة في جميع لجانها لعدم حيادها وخضوعها للاملاءات" حسب ما جاء في البلاغ.
واضاف ذات المصدر ان "النادي الصفاقسي يرفض رفضا قطعيا اعادة مباراة الدور نصف النهائي ضد النجم الساحلي ويعلن انسحابه,مع مقاطعة مباريات الكاس و البطولة للكرة الطائرة في جميع الاصناف ذكورا و اناثا".


وختم بلاغ النادي الصفاقسي مشددا على ان "الفريق برفع الامر لوزارة الشباب و الرياضة والاتحاد الدولي للكرة الطائرة واحاطته علما بكل ماحصل في المباراة المذكورة بالوثائق و الفيديوهات, كما سيقوم بمبادرة لسحب الثقة في المكتب الجامعي المؤقت للكرة الطائرة ودعوة الاندية للانضمام لتلك المبادرة" وفق نص البلاغ.

يذكر ان لجنة التاديب بالجامعة التونسية للكرة الطائرة قد قررت في وقت سابق اليوم الاربعاء إعادة مباراة النادي الصفاقسي وضيفه النجم الساحلي دون حضور الجمهور لحساب الدور نصف النهائي لكاس تونس بعد ان كانت توقفت يوم الاحد الماضي بقاعة البجاوي بصفاقس بسبب رمي المقذوفات من قبل الجماهير وحدوث مناوشات بين لاعبي الفريقين.

كما قررت لجنة التأديب تسليط عقوبة مالية على النادي الصفاقسي بالف دينار مع اللعب دون حضور الجمهور في مقابلتين.
ومن جهة اخرى، تمت معاقبة اربعة لاعبين من النجم الساحلي وهم علاء الاشول وفادي بن حميدة بحرمانهما من اللعب لمدة سنتين مع عقوبة مالية قدرها 2500 دينار ومروان المرابط ب4 مباريات مع خطية مالية قدرها الفي دينار ومحمد علي بن علي بمباراتين.
وكانت المباراة توقفت في شوطها الخامس عندما كان النادي الصفاقسي متقدما 9-4

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 245308



En continu

Toutes les news
| | | | |
TV | Mosaique | Jawhara| IFM| |
الأربعاء 27 أفريل 2022 | 26 رمضان 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:41 19:06 16:02 12:24 05:30 03:55
Babnet
25°
 Babnet26° Babnet % 29 :الرطــوبة
تونــس Babnet14°
3.6 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
26°-1424°-1622°-1522°-1322°-13
  • Avoirs en devises
    24142,5

  • (26 avril)
  • Jours d'importation
    130
  •              1 € = 3,26720 DT        1$ =3,04632 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26 avril)   1080,6 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


القرآن الكريم

   