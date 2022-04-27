كرة الطائرة(كاس تونس) : النادي الصفاقسي يرفض اعادة مباراته ضد النجم الساحلي

اكد النادي الرياضي الصفاقسي في بلاغ صادر ظهر اليوم الاربعاء القرارات التاديبية التي اتخذتها الجامعة التونسية لكرة الطائرة على هامش احداث مباراته ضد النجم الساحلي في اطار نصف نهائي كاس تونس للعبة, بما في ذلك قرار اعادة المباراة .
واكد النادي الصفاقسي في بلاغه الذي تم نشره على صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي انه "قرر عدم الطعن في القرارات التاديبية المتخذة ضده لانعدام الجدوي و الانحياز المفضوح للجامعة وانعدام الثقة في جميع لجانها لعدم حيادها وخضوعها للاملاءات" حسب ما جاء في البلاغ.
واضاف ذات المصدر ان "النادي الصفاقسي يرفض رفضا قطعيا اعادة مباراة الدور نصف النهائي ضد النجم الساحلي ويعلن انسحابه,مع مقاطعة مباريات الكاس و البطولة للكرة الطائرة في جميع الاصناف ذكورا و اناثا".
وختم بلاغ النادي الصفاقسي مشددا على ان "الفريق برفع الامر لوزارة الشباب و الرياضة والاتحاد الدولي للكرة الطائرة واحاطته علما بكل ماحصل في المباراة المذكورة بالوثائق و الفيديوهات, كما سيقوم بمبادرة لسحب الثقة في المكتب الجامعي المؤقت للكرة الطائرة ودعوة الاندية للانضمام لتلك المبادرة" وفق نص البلاغ.
يذكر ان لجنة التاديب بالجامعة التونسية للكرة الطائرة قد قررت في وقت سابق اليوم الاربعاء إعادة مباراة النادي الصفاقسي وضيفه النجم الساحلي دون حضور الجمهور لحساب الدور نصف النهائي لكاس تونس بعد ان كانت توقفت يوم الاحد الماضي بقاعة البجاوي بصفاقس بسبب رمي المقذوفات من قبل الجماهير وحدوث مناوشات بين لاعبي الفريقين.
كما قررت لجنة التأديب تسليط عقوبة مالية على النادي الصفاقسي بالف دينار مع اللعب دون حضور الجمهور في مقابلتين.
ومن جهة اخرى، تمت معاقبة اربعة لاعبين من النجم الساحلي وهم علاء الاشول وفادي بن حميدة بحرمانهما من اللعب لمدة سنتين مع عقوبة مالية قدرها 2500 دينار ومروان المرابط ب4 مباريات مع خطية مالية قدرها الفي دينار ومحمد علي بن علي بمباراتين.
وكانت المباراة توقفت في شوطها الخامس عندما كان النادي الصفاقسي متقدما 9-4
واكد النادي الصفاقسي في بلاغه الذي تم نشره على صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي انه "قرر عدم الطعن في القرارات التاديبية المتخذة ضده لانعدام الجدوي و الانحياز المفضوح للجامعة وانعدام الثقة في جميع لجانها لعدم حيادها وخضوعها للاملاءات" حسب ما جاء في البلاغ.
واضاف ذات المصدر ان "النادي الصفاقسي يرفض رفضا قطعيا اعادة مباراة الدور نصف النهائي ضد النجم الساحلي ويعلن انسحابه,مع مقاطعة مباريات الكاس و البطولة للكرة الطائرة في جميع الاصناف ذكورا و اناثا".
وختم بلاغ النادي الصفاقسي مشددا على ان "الفريق برفع الامر لوزارة الشباب و الرياضة والاتحاد الدولي للكرة الطائرة واحاطته علما بكل ماحصل في المباراة المذكورة بالوثائق و الفيديوهات, كما سيقوم بمبادرة لسحب الثقة في المكتب الجامعي المؤقت للكرة الطائرة ودعوة الاندية للانضمام لتلك المبادرة" وفق نص البلاغ.
يذكر ان لجنة التاديب بالجامعة التونسية للكرة الطائرة قد قررت في وقت سابق اليوم الاربعاء إعادة مباراة النادي الصفاقسي وضيفه النجم الساحلي دون حضور الجمهور لحساب الدور نصف النهائي لكاس تونس بعد ان كانت توقفت يوم الاحد الماضي بقاعة البجاوي بصفاقس بسبب رمي المقذوفات من قبل الجماهير وحدوث مناوشات بين لاعبي الفريقين.
كما قررت لجنة التأديب تسليط عقوبة مالية على النادي الصفاقسي بالف دينار مع اللعب دون حضور الجمهور في مقابلتين.
ومن جهة اخرى، تمت معاقبة اربعة لاعبين من النجم الساحلي وهم علاء الاشول وفادي بن حميدة بحرمانهما من اللعب لمدة سنتين مع عقوبة مالية قدرها 2500 دينار ومروان المرابط ب4 مباريات مع خطية مالية قدرها الفي دينار ومحمد علي بن علي بمباراتين.
وكانت المباراة توقفت في شوطها الخامس عندما كان النادي الصفاقسي متقدما 9-4
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