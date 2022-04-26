تفتتح مقابلات مجموعة التتويج ضمن المرحلة الثانية من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم يوم الخميس المقبل تحت رقابة تقنية فيديو التحكيم المساعد (فار) بحثا عن اقامة اكثر عدالة تحكيمية في المقابلات وذلك عندما يتبارى الاتحاد المنستيري على ملعب مصطفي بن جنات بالمنستير مع النادي الافريقي في اطار الجولة الاولى من بطولة مرحلة التتويج.وستقام في اطار نفس الجولة مباراة اتحاد بن قردان والنجم الساحلي يوم الجمعة لبملعب بن جنات بالمنستير فيما يستقبل الترجي التونسي بملعب حمادي العقربي برادس النادي الصفاقسي.وستشهد الجولة الاولى من المرحلة الثانية للبطولة ولاول مرة في تاريخ كرة القدم التونسية اعتماد تقنية فيديو التحكيم المساعد " الفار" بعد ان تم تكوين عدد من الحكام والحكام المساعدين على استخدام هذه التقنية التي تامل اوساط كرة القدم التونسية ان تقلص من منسوب التشكيك في قرارت التحكيم و اقامة اكثر ما يمكن من العدل التحكيمي في المقابلات وارتكاب اقل اخطاء تحكيمية.وقد اختتم مسار التكوين والتوعية برهانات اعتماد تقنية الفار في مسابقة البطولة باجتماع رئيس الجامعة وديع الجريء مساء الاثنين بالحكام والحكام المساعدين الذين تلقوا تكوينا خاصا حول تقنية " الفار" وذلك بحضور محمد العربي رئيس الرابطة الوطنية المحترفة و أمين موقو رئيس لجنة المسابقات بالجامعة وعواز الطرابلسي مدير الإدارة الوطنية للتحكيم وهشام قراط رئيس لجنة التعينات وبقية مسؤولي الإدارة الوطنية للتحكيمواختتمت الجامعة التونسية لكرة القدم مرحلة التكوين للحصول على التأهيل النهائي في اعتماد تقنية "الفار" في مارس الماضي بحضور باهافشان مرغان، مبعوث الاتحاد الدولي لكرة القدم الذي اكد جاهزية الجامعة التونسية لكرة القدم لاعتماد تقنية الفار في البطولة و نجاح الخطوات التي قامت بها الجامعة والإدارة الوطنية للتحكيم، من أجل اعتماد تقنية "الفار" في مباريات البطولة الوطنية خلال مرحلة "البلاي أوف" حسب ما افادت به الجامعة.وقالت الجامعة في هذا السياق انها حصلت على كل التراخيص والشهائد اللازمة لتأهيل الحكام و الحكام المساعدين و المكونين و التقنيين من الاتحاد الدولي لكرة القدم.ويذكر ان مبعوث "الفيفا" حضر يوم 18 مارس الماضي مباراة تطبيقية جمعت بين المنتخب الوطني الأولمبي ومنتخب الأواسط في ملعب حمادي العقربي برادس تم خلالها تطبيق تقنية الفار.واستفاد 46 حكما و حكما مساعدا من دورات تكوينية نظرية وتطبيقية نظمتها الجامعة على امتداد الثلاثة أشهر الأخيرة .