مهرجان المدينة بتونس: الفنان لطفي بوشناق يغني للحب والحياة ويتغنّى بالمرأة التونسية

توافد محبو السمر والموسيقى بكثافة لمواكبة حفل المطرب التونس لطفي بوشناق الليلة الماضية (24 أفريل) بمسرح الأوبرا في مدينة الثقافة، وهو حفل يتنزل ضمن الدورة 38 لمهرجان المدينة بتونس. وشهد هذا الحفل بالخصوص حضور وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط قطاط القرمازي ووزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين نصيبي ووزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني، إلى جانب عدد كبير من الوجوه الثقافية والفنية والإعلامية.واصطف الجمهور هذا الحفل، الذي نفذت تذاكره منذ أسبوع قبل العرض، في طوابير طويلة قبل انطلاق العرض بساعة ونصف، ليحجز المقاعد الأمامية للمسرح ويتمكن من متابعة الحفل عن قرب.وعلى إيقاعات التصفيق الحار، اعتلى الفنان لطفي بوشناق خشبة المسرح بحضور ركحي متميّز ليتقدّم الفرقة الموسيقية المتألفة من 12 عازفا على آلات وترية وإيقاعية وكورال.استهلّ بوشناق حفله بالمدائح والأذكار والتغني برسول الله، فأدى "هو رسول الله" و"اللهم صلّ على المصطفى"، ثم أغدق على جمهوره بأغان في الحب، وقد أداها بأحاسيس صادقة ومرهفة شنفت آذان الحاضرين فتفاعلوا معها تصفيقا وهتافا.وأنشد أيضا للحرية والإنسان والمرأة والجمال والحياة، فغنى "عجبي منك ومني"، ثم غنى "هي البدر حسنا"، "حبيتك وتمنيتك" و"نغني لنحيا وتحيا الحياة".واستمرت السهرة لمدة ناهزت الساعتين، غنى خلالها لطفي بوشناق باقة من الأغاني، منها موال "أمان يا زمان يا معلم الإنسان" و"نساية". وأدى روائعه "هاذي غناية ليهم" و"ريتك ما نعرف وين" و"انت شمسي"، و"خدعني" و"هاموا بشقراء وسمراء وهمت بالتونسية" و"يا للا وينك" وغيرها من أشهر الأغاني التي حفظها الجمهور عن ظهر قلب ورددها وتفاعل معها بالهتاف والتصفيق والرقص أحيانا.وتجدر الإشارة إلى أن الدورة 38 لمهرجان المدينة بتونس تختتم مساء اليوم الإثنين 25 أفريل بالمسرح البلدي، بعرض "قماري" للفنان مكرم الأنصاري.