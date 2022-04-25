تطاوين: ختان عدد من الأطفال من فاقدي السند والعائلات الفقيرة تحت إشراف طاقم طبي مختص


Publié le Lundi 25 Avril 2022 - 14:42 قراءة: 0 د, 35 ث
      
نظم المستشفى الجهوي بتطاوين، أمس الاحد، حفل ختان لسبعة اطفال من فاقدي السند والعائلات الفقيرة والمعوزة بمناسبة شهر رمضان المبارك.


وافاد مدير المستشفى الجهوي بتطاوين، عبدالمجيد الرقاد، في تصريح ل(وات)، ان رئيس القسم الجامعي للجراحة العامة بالمستشفى، عصام الوكيل، تولى الاشراف على هذه العملية التي جرت وفق الاجراءات الواجبة في الفرض وفي كنف احترام كافة الطرق القانونية.
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وكان المستشفى الجهوي قد اصدر منتصف شهر رمضان الجاري، بلاغا دعا فيه الراغبين في ختان ابنائهم من العائلات الفقيرة والمعوزة، والذين لا تقل اعمارهم عن السنتين، التسجيل المسبق واجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة يوم الخميس الماضي.


ومن المنتظر ان ينظم عدد من الجمعيات حفلات ختان مجموعة من الاطفال من العائلات الفقيرة والمعوزة بمناسبة ليلة 27 من شهر رمضان المعظم.


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