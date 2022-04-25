الدولي التونسي عيسى العيدوني يتوّج ببطولة المجر مع فريقه فرينسفاروس

توّج اللاعب الدولي التونسي عيسى العيدوني ببطولة المجر لكرة القدم بعد أن ساهم أمس الأحد في فوز فريقه فرينسفاروس على ايباست بنتيجة 2-1.
وأحرز فريق فرينسفاروس لقب البطولة المجرية للمرة 33 في تاريخه بعد أن أحتل صدارة الترتيب بـ 62 نقطة، وبفارق 13 نقطة عن أقرب ملاحقيه نادي كيسفادرا و بوسكاش أكاديميا، ويضمن بذلك مقعدا في كأس رابطة الأبطال الأوربية الموسم القادم.
يذكر أنّ عيسى العيدوني يشغل خطة لاعب ارتكاز وقد تعاقد الموسم الماضي مع فريق فرينسفاروس قادما من فولونتاري الروماني.
وأحرز فريق فرينسفاروس لقب البطولة المجرية للمرة 33 في تاريخه بعد أن أحتل صدارة الترتيب بـ 62 نقطة، وبفارق 13 نقطة عن أقرب ملاحقيه نادي كيسفادرا و بوسكاش أكاديميا، ويضمن بذلك مقعدا في كأس رابطة الأبطال الأوربية الموسم القادم.
يذكر أنّ عيسى العيدوني يشغل خطة لاعب ارتكاز وقد تعاقد الموسم الماضي مع فريق فرينسفاروس قادما من فولونتاري الروماني.
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