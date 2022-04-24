في سهرة "أهلا رمضان" : لمياء وفيصل الرياحي يحملان الجمهور في رحلة فنية طربية راقية

قدم الثنائي لمياء وفيصل الرياحي مساء السبت بمسرح الجهات بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي بالعاصمة سهرة فنية بعنوان "أهلا رمضان" حملا فيها الجمهور الحاضر بكثافة إلى رحلة نحو الزمن الجميل فحضرت الكلمة الراقية واللحن الشجي مع صوتين فنيين من أجمل ما أنتجت الساحة الفنية التونسية منذ الثمانينات.هذا الحفل الفني الذي حضرته بالخصوص وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي، وعدد من الوجوه الفنية والإعلامية، كان فرصة للجمهور للاستمتاع بمختارات من أروع الأغاني الشرقية والتونسية، وبالآداء المميز للفنانين الشقيقين لمياء وفيصل الرياحي اللذين اختارا إطلالة تونسية مميزة باللباس التقليدي، وحرصا على حضور العلم التونسي في صدارة الركح، ولم يخفيا تعطشهما إلى لقاء الجمهور التونسي، وقدما طبقا فنيا مميزا تضمن إبداعات خالدة لقامات فنية عربية وتحديدا من مصر وتونس اللتين تحتفيان هذا العام بسنة الثقافة التونسية المصرية.واختار الثنائي تقديم روائع الفن والطرب العربي من الزمن الجميل لكبار الفنانين ممن نقشوا أسماءهم بأحرف من ذهب في ذاكرة الجمهور العربي وأثروا المدونة الموسيقية بأعمال ظلت خالدة في الأذهان، فتسلطنت لمياء الرياحي وانتشى معها الجمهور بأغاني كوكب الشرق سيدة الغناء العربي أم كلثوم وكروان الشرق المطربة فائزة أحمد التي غنت لها "ياغالي عليّ يا حبيبي ياخويا".وتفاعل معها غناء وحضورا شقيقها الفنان فيصل الرياحي حيث أبدع كعادته وأمتع الجمهور بصوته الرائع وهو يردّ عبر مختارات غنائية من روائع عبد الحليم وعبد الوهاب ومحمد عبد المطلب وغيرهم من كبار المطربين.ومن مصر عاد المطربان إلى تونس مجددا ليبحرا بالجمهور في رحلة فنية بين المقامات والطبوع التونسية بدءا بأجمل أغاني الفنان علي الرياحي (ماتفكرشي في الأحزان) مرورا بروائع الفنان الهادي الجويني (عليك نغني) وشحرور الخضراء الفنان يوسف التميمي (بين الخمايل اليوم) حيث تفاعل الجمهور كثيرا مع هذه الأغاني، وغيرها أيضا من الأغاني الخالدة للمطربة نعمة "عيني شافتك خنتينا" و"ماعندي والي"، لتختتم السهرة بأغنية "تم البدر بدري والأيام بتجري" للفنانة شريفة فاضل، تماشيا مع أجواء شهر الصيام.عرض "أهلا رمضان" للثنائي لمياء وفيصل الرياحي أمنته موسيقيا مجموعة من خيرة العازفين بقيادة الفنان عبد الباسط بلقايد، وقد حرص الفنان فيصل الرياحي على إبراز طاقاتهم في العزف المنفرد بين فينة والأخرى بدعوتهم إلى الارتجال أثناء الحفل فتألقوا بتقديم مقطوعات تعكس إبداعاتهم في العزف على مختلف الآلات الموسيقية.سهرة "أهلا رمضان" كانت اختيارا موفقا من القائمين على برمجة تظاهرة "رمضان في المدينة"، التي تتواصل فعالياتها إلى غاية موفى شهر أفريل الحالي بعروض تراوح بين الموسيقى الصوفية والفنون الشعبية والفنون الكوريغرافية والأعمال المسرحية وغيرها من ضروب الفن والإبداع.