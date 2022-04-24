باريس سان جيرمان يعادل الرقم القياسي بحصد لقب البطولة الفرنسية للمرة العاشرة

عادل باريس سان جيرمان الرقم القياسي بحصد لقب بطولة الدرجة الأولى الفرنسية لكرة القدم للمرة العاشرة في تاريخه بعد التعادل 1-1 مع عشرة لاعبين من ضيفه لانس يوم السبت.وتقدم ليونيل ميسي لصاحب الأرض قبل أن يدرك كورنتين جان التعادل للانس، ليرتفع رصيد باريس سان جيرمان إلى 78 نقطة قبل أربع جولات من النهاية متقدما بفارق 16 نقطة على أولمبيك مرسيليا ثاني الترتيب والذي يحل ضيفا على ملعب رانس اليوم الأحد.ونال فريق العاصمة الفرنسية ثمانية من آخر عشرة ألقاب للبطولة، ولم يحرمه من اللقب سوى موناكو في 2017 وليل في العام الماضي.وأصبح باريس سان جيرمان يتقاسم الرقم القياسي مع سانت إيتيين الذي نال عشرة ألقاب في الفترة ما بين 1957 و1981.لكن اللقب لم يكن كافيا، إذ غادرت مجموعة من جماهير باريس سان جيرمان الملعب قبل 15 دقيقة من نهاية المباراة تعبيرا عن إحباطها بالخروج المبكر من دوري أبطال أوروبا.وودع الفريق الفرنسي دوري الأبطال عندما فرط في تفوقه 2-صفر في النتيجة الإجمالية ليخسر 3-2 أمام ريال مدريد في غضون 15 دقيقة.ولم تظهر بعض الجماهير دعمها للفريق على الرغم من الفوز بآخر أربع مباريات في البطولة وتسجيل 16 هدفا.وتعرض باريس سان جيرمان لضغط مبكر قبل أن يبدأ في العودة في الدقيقة 20 بعد تعاون بين ميسي وكيليان مبابي ونيمار ليسدد اللاعب البرازيلي كرة منخفضة مرت إلى خارج الملعب.وأنقذ الحارس جان-لوي ليكا كرة من أشرف حكيمي، وأهدر مبابي فرصتين، لكن لانس شكل خطورة عبر سيكو فوفانا وجوناتان كلوس.وأطلقت الجماهير صيحات الاستهجان ضد باريس سان جيرمان بنهاية الشوط الأول.وحصل دانسو على إنذار آخر لعرقلة نيمار ليُطرد في الدقيقة 57.ومن ركلة حرة أنقذ ليكا تسديدة رائعة من ميسي الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 68 بتسديدة من 25 مترا بعد تمريرة من نيمار.وهتفت مجموعة من الجماهير باسم ميسي لكن مجموعة أخرى تركت الملعب بعد ذلك بسبع دقائق.وألقى ذلك بسحابة كئيبة على الاحتفالات باللقب الوحيد للنادي هذا الموسم، والذي بسببه أصبح ماركو فيراتي اللاعب الوحيد الذي يحرز لقب البطولة الفرنسية ثماني مرات.وما زال لانس، الفائز بآخر ثلاث مباريات، ينافس على إنهاء الموسم بين أول ثلاثة مراكز إذ يحتل المركز السابع وله 54 نقطة متأخرا بخمس نقاط عن موناكو الذي انتصر 4-1 على مضيفه سانت إيتيين امس.وكانت المباراة بملعب جيفري جيشار توقفت لنحو نصف ساعة بعد إشعال الألعاب النارية في المدرجات.ويأتي أولمبيك ليون ثامنا برصيد 52 نقطة عقب تغلبه 5-2 على مونبلييه.