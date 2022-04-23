افتتاح معرض "الخط العربي ذاكرة حية" وتكريم مجموعة من الفنانين التشكيليين والخطاطين

"الخط العربي ذاكرة حية" هو عنوان معرض فني تنظمه وزارة الشؤون الثقافية من 22 إلى 30 أفريل الحالي بالبهو الرئيسي لمدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وهو يتنزّل ضمن الاحتفاء بتسجيل فنون ومهارات وممارسات الخط العربي على القائمة التمثيلية للتراث اللامادي لليونسكو.وتولّت وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي افتتاح هذا المعرض، الليلة الماضية (22 أفريل)، بحضور مجموعة من الخطاطين والفنانين التشكيليين. وتضمّن المعرض لوحات فنية جمعت بين مكونات إرث الخط العربي وفنون الخط المعاصرة. وقد ساعدت خصوصية الخط العربي ومميزاته هندسية الشكل كالمد والتشابك والتزوية والاستدارة والتركيب والتداخل في إكساء اللوحات جمالية بصرية وفنية تسرّ أعين الناظرين.وتمّ خلال افتتاح هذا المعرض تكريم مجموعة من الخطاطين والرسامين من بينهم نجا المهداوي وعمر الجمني وزهور العرفاوي وسمير بن قويعة وسليم العلمي وسامية بلخوجة وسهلة القماطي وطارق عبيد.وألقت وزيرة الشؤون الثقافية كلمة بالمناسبة، عدّدت فيها مزايا الخط العربي بما هو تراث ضارب في القدم واستخدم في التوثيق والزخرفات، إذ كانت النقائش العربية والمخطوطات من أروع تجلياته، لتتواصل هذه المهارات عبر الزمن وتتطور لتشمل عديد المحامل الأخرى كالأواني الخزفية والمعدنية ومنتجاا البلور والقماش.وأكدت الوزيرة أن تونس حافظت على أكبر المجموعات من النقائش والكتابات القديمة والمخطوطات في دول البحر المتوسط، وحافظت أيضا على أهم المكتبات العربية على غرار مكتبة الجامع الأعظم القيرواني ومكتبة جامع الزيتونة، مضيفة أن هذه المكتبات تحتفظ بأقدم المخطوطات وأشهرها على غرار القرآن الكريم.وثمّنت دور الخطاطين والرسامين في الحفاظ على خصوصيات الخط العربي وتثمينه باعتباره مكونا أساسيا من مكونات الهوية الوطنية والعربية فضلا عن ميزاته الإبداعية الفنّية والجماليّة والاجتماعيّة ذات البُعد الإنساني الأصيل.وجدير بالتذكير أن اللجنة الحكومية الدولية لحماية التراث الثقافي غير المادي في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، قرّرت يوم 14 ديسمبر 2021 إدراج ملف "فنون الخطّ العربيّ: المهارات والمعارف والمُمارسات" في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية.وشاركت في إعداد الملف 16 دولة عربية هي السعودية (منسقة إعداد الملف بين الدول المُشاركة) وتونس والجزائر والأردن والإمارات والبحرين والعراق والسودان وسلطنة عمان وفلسطين ولبنان والكويت ومصر والمغرب وموريتانيا واليمن.