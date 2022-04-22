وزيرة الماليّة تلتقي عن بعد بممثلين عن وكالة الترقيم الدّليّة "موديز"


Publié le Vendredi 22 Avril 2022 - 21:40 قراءة: 0 د, 32 ث
      
على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النّقد الدولي والبنك العالمي، التقت سهام البوغديري نمصيّة وزيرة الماليّة عن بعد صحبة مروان العبّاسي محافظ البنك المركزي بعد ظهر اليوم بفريق من وكالة الترقيم الدّوليّة مودييز.


وتناول اللقاء، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، أهمّ ملامح برنامج الإصلاحات، الذي تعتزم الحكومة التونسيّة وضعه حيّز التّطبيق من أجل مجابهة الصعوبات، التي يعرفها الاقتصاد التونسي على إثر تداعيات الأزمتين الوبائيّة والحرب الروسيّة الأوكرانية.

كما تمّ التطرّق خلال اللقاء إلى تحسّن المؤشرات لبعض القطاعات الاقتصاديّة وإلى الجهود المبذولة في الظرف الراهن للتحكّم في التوازنات الماليّة الكبرى من خلال العمل على تحسين الموارد الذاتية والضغط على النفقات والعمل على تنويع مصادر تمويل ميزانية الدّولة.





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