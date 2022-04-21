عملية تزويد أسواق الجملة بمختلف المنتوجات الفلاحية  تعود إلى نسقها  العادي خلال اليوم 19 من شهر رمضان

عادت عملية تزويد أسواق الجملة بمختلف المنتوجات الفلاحية إلى نسقها العادي خلال اليوم 19 من شهر رمضان الموافق ليوم 20 أفريل 2002 ، حيثبلغت الكميات الواردة على سوق الجملة ببئر القصعة من الخضر والغلال 860 طن ( خضر : 570 طن و الغلال: 290 طن ).وسجلت أسعار الفلفل المتداولة وفق بلاغ صادراليوم الخميس عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات ، تراجعا متواصلا على مستوى أسواق الجملة (1300مليم/ الكغ بسيدي بوزيد والقيروان) و (1500 مليم /كغ بمنزل بورقيبة) و (1600 مليم بنابل و (1700 مليم/ كغ بجندوبة والقصرين).وقد انعكس ذلك تدريجيا على مستويات أسعار التفصيل حيث تمّ تسجيل أسعار أقل من التسعيرة المحددة بعدة ولايات على غرار القصرين وجندوبة 2300 مليم / كلغ مدنين ومنوبة 2400 مليم/ كلغ باجة وتطاوين 2500 مليم/ كلغ.بالنسبة إلى الطماطم ، بلغت الأسعار المتداولة على مستوى الجملة 900 مليم / كغ بسيدي بوزيد و1300 مليم / كغ بقابس و 1500 مليم / كغ بالقيروان ونابل وأريانة وبنزرت والقصرين بينما بلغت بقية الأسعار القصوى 1600 مليم/ كغ ببقية أسواق الجملة.كما عرفت معدلات أسعار أغلب أصناف الخضر بالتفصيل تراجعا يصل الى حدود 32 بالمائة شملت الجلبانة (-32 بالمائة ) ، الفلفل الحار والحلو (-13 و -23 بالمائة ) ، البطاطا ( -3 بالمائة )، الفول الأخضر (- 7 و -14 بالمائة ).وفي ما يخص الغلال، فقد تراجعت معدلات أسعار الفراولو (-25 و -26 بالمائة ) ، الدقلة (-4 بالمائة ) والقارص ( -2 بالمائة).وبالنسبة إلى اللحوم البيضاء، تراجعت معدلات أسعار الدجاج الجاهز للطبخ بين ( -3 و -6 بالمائة ) و بـــ (-1 بالمائة ) لمعدل أسعار الأسكالوب .وفيما يخص الحصيلة الجملية للمراقبة خلال 19 يوم من شهر رمضان، رفعت فرق المراقبة الاقتصادية 11184 مخالفة بعد القيام بـ 63803 زيارة أمّنها 3056 فريق رقابي منها 1824 فريق رقابي مشترك مع جميع الأسلاك الأمنية أي بنسبة 60 ب المائة .وقد بلغت المحجوزات خلال الفترة المذكورة :43 طن خضر وغلال، 149 طن فرينة مدعمة وسميد وعجين غذائي، 8200 لتر زيت نباتي مدعم، 6 طن سكر مدعم، 3.5 طن لحوم دواجن، 31 طن مواد فلاحية واسمدة، 65 طن و 5830 قطعة من مواد البناء المختلفة، 12500 علبة تبغ، 6838 قطعة مواد غذائية مختلفة، 2575 مواد غذائية مختلفة و 1.220 طن فواكه جافة.على صعيد آخر، تلقت قاعة العمليات المركزية يوم أمس الاربعاء 30 شكاية تعلقت بــ: الترفيع في الأسعار: 9 شكايات ( خضر/غلال/بيض/زيت نباتي) الامتناع عن البيع : 17 شكاية (زيت مدعم/فرينة/سميد/ سجائر /أرز ) ، البيع المشروط : 3 شكايات (الزيت/ فرينة /سميد ) ، ممارسات احتكارية : 01كما وردت 633 شكاية خلال 19 يوم من شهر رمضان تعلقت بــ : 32 بالمائة ممارسات احتكارية ( الامتناع عن البيع والبيع المشروط) ، 48 بالمائة الترفيع في الأسعار و13 بالمائة الاخلال بتراتيب الدعم و3 بالمائة جودة المنتوجات و4 ممارسات أخرى.