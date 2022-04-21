تم انتقاء فيلمين روائيين طويلين من تونس للمشاركة في قسم "نصف شهر المخرجين" الذي يقام في نسخته الـ54 خارج المسابقات الرسمية، ضمن فعاليات الدورة 75 لمهرجان "كان" السينمائي الدولي (من 18 إلى 28 ماي الجاري).الفيلم الأول بعنوان "تحت الكرموس" للمخرجة أريج السحيري وهوثاني عمل سينمائي طويل في رصيدها، أما الفيلم الثاني فهو بعنوان "أشكال" وهو الأول في مسيرة مخرجه يوسف الشابي .وباختيار فيلمها في قسم "نصف شهر المخرجين" تكون المخرجة أريج السحيري ثاني سينمائية تونسية تشارك في هذا القسم بعد مشاركة المخرجة مفيدة التلاتلي فيه سنة 1994 بفيلمها "صمت القصور".ويوسف الشابي هو مخرج وموسيقي تونسي، درس بفرنسا، وعمل مساعد مخرج في عدة أشرطة، وفي رصيده الفيلم القصير "نحو الشمال" (2010) الذي تحصّل على جوائز عديدة، والفيلم القصير "الأعماق"، كما عمل مساعد مخرج في فيلمين طويلين هما" الدواحة" لرجاء لعماري و" ثلاثون" لفاضل الجزيري .وتجدر الإشارة إلى أن السينما التونسية سجلت حضورها في عدة مناسبات من سنة 1977 إلى سنة 2019 في قسم "نصف شهر المخرجين" من خلال أفلام "شمس الضباع" لرضا الباهي، و"عزيزة" لعبد اللطيف بن عمار و"ملائكة" لرضا الباهي، و"حلفاوين" لفريد بوغدير، و"شيشخان" للفاضل الجعايبي ومحمود بن محمود، و"بزنس" للنوري بوزيد، و"فاطمة" لخالد غربال، و"ولدي" لمحمد بن عطية، و"طلامس" لعلاء الدين سليم.