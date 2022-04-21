نبيل معلول و طه ياسين الخنيسي يقودان نادي الكويت للتتويج بلقب بطولة الكويت للمرة ال17

توج نادي الكويت بلقب البطولة الكويتية الممتازة لكرة القدم للمرة ال17 في تاريخه مستفيدا من تعادل ملاحقه نادي كاظمة امس مع القادسية دون اهداف في اطار الجولة ال17 قبل الاخيرة للبطولة.ويدرب فريق الكويت اطار فني تونسي بقيادة نبيل معلول ويضم في صفوفه الدولي التونسي طه ياسين الحنيسي.وبهذا التعادل توج الكويت بلقب البطولة مهما كانت نتائج الجولة ال18 والاخيرة الاسبوع المقبل بعد ان اصبح الفارق بينه وبين ملاحقه كاظمة اربع نقاط.ولم يعد نادي كاظمة قادرا على تدارك تاخره قبل جولة واحدة من نهاية السباق.وكان فريق الكويت، حقق فوزًا ثمينا على حساب الشباب بنتيجة 2-0 يوم الثلاثاء، في إطار الجولة 17 من البطولة ورفع رصيده إلى 39 نقطة في صدارة الترتيبوجاء فوز الكويت من ثنائية للدولي التونسي طه ياسين الخنيسي الذي سجل سبعة اهداف لفريقه في سباق البطولة من جملة 10 اهداف في مختلف المسابقات منذ التحاقه بالفريق في جانفي الماضي.وافتتح طه ياسين الخنيسي، التسجيل في الدقيقة 22، ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 54 من ضربة جزاء.