زغوان : اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي تتكفل بختان وإكساء 30 طفلا من أبناء العائلات الفقيرة بمناسبة شهر رمضان

قرّرت اللجنة الجهوية للاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي في زغوان بمناسبة شهر رمضان التكفّل بختان وإكساء 30 طفلا من أبناء العائلات المعوزة وذلك بالتنسيق مع الإدارة الجهوية للصحة التي ستتولّى مصالحها القيام بعمليات الختان .وذكر سفيان بن رجب المتصرّف الجهوي للتضامن في تصريح لـ(وات) أن اللجنة الجهوية ستقوم مساء غد الأربعاء 20 أفريل بتنظم حفل جهوي في مدينة الفحص بإشراف وزير الشؤون الدينية رفقة رئيس الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي سيتم خلالها توزيع الهدايا على الأطفال ، على أن يتمّ إجراء عمليات الختان في وقت لاحق وذلك بحضور الأولياء.وأشار سفيان بن رجب من جهة أخرى إلى أنّ الاتحاد الجهوي للتضامن يواصل بالتعاون مع مصالح الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية توزيع مساعدات شهر رمضان ومنها "قفة رمضان" بقيمة 80 دينارا والتي تشمل 1500 عائلة فقيرة من غير المنتفعين بمنحة وزارة الشؤون الاجتماعية بمناسبة شهر الصيام إلى جانب توزيع 400 طرد غذائي على العائلات المعوزة وفاقدة السند، لافتا إلى أن هذه المساعدات وغيرها من التدخّلات االخيرية ساهمت نسبيا بالنسبة لعدد من العائلات في الحدّ من مصاريف شهررمضان في ظل الارتفاع الكبير للأسعار.