كأس تونس لكرة الطائرة: برنامج مباريات الدور ربع النهائي

في قاعة برج السدرية (س15)نادي حمام الانف - الترجي الرياضيفي قاعة علي حفيظ-قرطاج (س15)اتحاد قرطاج - مستقبل المرسىفي القاعة الاولمبية سوسة (س12 دون حضور الجمهور)النجم الساحلي - فتح حمام الاغزازفي قاعة الجاوي - صفاقس (س13)النادي الصفاقسي - سعيدية سيد بوسعيد