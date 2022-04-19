كأس تونس لكرة الطائرة: برنامج مباريات الدور ربع النهائي


Publié le Mardi 19 Avril 2022 - 15:10 قراءة: 0 د, 21 ث
      
في ما يلي برنامج مباريات الدور ربع النهائي لكأس تونس للكرة الطائرة للموسم الرياضي 2021-2022 التي ستدور غدا الأربعاء :


في قاعة برج السدرية (س15)
نادي حمام الانف - الترجي الرياضي


في قاعة علي حفيظ-قرطاج (س15)
اتحاد قرطاج - مستقبل المرسى

في القاعة الاولمبية سوسة (س12 دون حضور الجمهور)
النجم الساحلي - فتح حمام الاغزاز

في قاعة الجاوي - صفاقس (س13)
النادي الصفاقسي - سعيدية سيد بوسعيد

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