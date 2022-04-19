كأس تونس لكرة الطائرة: برنامج مباريات الدور ربع النهائي

في ما يلي برنامج مباريات الدور ربع النهائي لكأس تونس للكرة الطائرة للموسم الرياضي 2021-2022 التي ستدور غدا الأربعاء :
في قاعة برج السدرية (س15)
نادي حمام الانف - الترجي الرياضي
في قاعة علي حفيظ-قرطاج (س15)
اتحاد قرطاج - مستقبل المرسى
في القاعة الاولمبية سوسة (س12 دون حضور الجمهور)
النجم الساحلي - فتح حمام الاغزاز
في قاعة الجاوي - صفاقس (س13)
النادي الصفاقسي - سعيدية سيد بوسعيد
في قاعة برج السدرية (س15)
نادي حمام الانف - الترجي الرياضي
في قاعة علي حفيظ-قرطاج (س15)
اتحاد قرطاج - مستقبل المرسى
في القاعة الاولمبية سوسة (س12 دون حضور الجمهور)
النجم الساحلي - فتح حمام الاغزاز
في قاعة الجاوي - صفاقس (س13)
النادي الصفاقسي - سعيدية سيد بوسعيد
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