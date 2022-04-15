("الملعب الأولمبي بسوسة جاهز بنسبة 99 بالمائة" (رئيس بلدية سوسة

سجلت اشغال توسعة الملعب الاولمبي بسوسة تقدما بنسبة 99 بالمائة بعد ان تم تجاوز جملة من الإشكاليات التي عطلت سابقا تقدم الاشغال .وقد فاقت الكلفة الجملية للاشغال 50 مليون دينار وذلك بتمويل مشترك بين وزارة الشباب والرياضة وبلدية سوسة حسب ما أفاد به رئيس بلدية سوسة محمد اقبال خالد في تصريح لوكالة "وات " اليوم الجمعة.وشملت الاشغال بالخصوص المدارج المغطاة والمدارج غير المغطاة الشرقية والشمالية والجنوبية حتى يكون الملعب قادرا على استيعاب 40 الف متفرج بدل 23176 متفرج حالياوأضاف رئيس بلدية سوسة في تصريحه لوكالة تونس افريقيا للانباء (وات) ان البلدية تسلمت مضمار اللعب بالملعب الأولمبي بسوسة في اخر ديسمبر 2021 حيث شرعت في حينها في عملية زراعة العشب الذي اصبح الان ناميا ولكنه في حاجة الى مزيد العناية والوقت الكافي لينمو بشكل جيد.وقال ان المختصين والفنيين يعتبرون ان أرضية الملعب مؤهلة لاحتضان مقابلات متباعدة في الزمن وهي غير مؤهلة لاجراء التمارين اليومية وفق تقديرهوذكر رئيس البلدية ان وزارة التجهيز والإسكان منكبة على اعداد ملف لانجاز عناصر إضافية بالملعب والمتعلقة بالخصوص بتركيب شاشات الكترونية جديدة في الملعب وتركيب انارة "لاد" مطابقة لمعايير ال"فيفا" وتركيز تجهيزات متعلقة بالارسال الإذاعي والتلفزي وانشاء منصة صحافة جديدة وتركيز 40 الف كرسي في الملعب بعد تركيز 4700 كرسي في القسط الاولومن جهة اخرى دعا رئيس بلدية سوسة وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزارة الشباب والرياضة والبلدية والجامعة التونسية لكرة القدم وجمعية النجم الرياضي الساحلي لتنسيق الموقف واتخاذ قرار مشترك بشأن موعد بداية استغلال الملعب الأولمبي .بسوسة وارضيته من جديد واحتضان المباريات الرياضية أو تأجيل الأمر إلى وقت لاحقويذكر ان النجم الساحلي اضطر لخوض مقابلاته في البطولة المحلية خلال هذا الموسم في ملعب حمام سوسة فيما خاض مقابلاته في تصفيات رابطة ابطال افريقيا في ملعب حمادي العقربي برادس.