"رمضانيات بيت الشعر" من 16 إلى 26 أفريل 2022

وفي ما يلي برنامج بقية السهرات :

بعد تظاهرة "مارس الشعر" التي أقيمت على مدى شهر مارس الماضي، يواصل بيت الشعر التونسي، برئاسة الشاعر أحمد شارك بن ضية، الاحتفاء بعديد التجارب الشعرية من خلال التظاهرة التي دأب البيت على تنظيمها منذ سنوات وهي "رمضانيات بيت الشعر" التي ستقام هذا العام من 16 إلى 26 أفريل 2022.وتقام بعض السهرات بالاشتراك مع وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية والاتحاد العام التونسي للشغل ومعهد تونس للترجمة وفضاء "مسار" وكذلك المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وإدارة الكتاب بوزارة الشؤون الثقافية.وسيكون الافتتاح مساء السبت (س21) بسهرة تقدمها الكاتبة نجيبة الهمامي ويشارك فيها ثلة من ألمع المبدعين التونسيين وهم فاطمة بن محمود ورحيم الجماعي وخولة فرح ونضال السعيدي والهادي العايش. وتتخللها مداخلات موسيقية تؤمنها "جوقة نادي زرياب" بقيادة الموسيقي محمد النصراوي.أما سهرة الاختتام مساء يوم 26 أفريل فسيديرها الشاعر والإعلامي صالح السويسي ويشارك فيها الشعراء مريم ذياب وسمير العبدلي ومنذر العيني وفاطمة الشريف وحمدي السميري، وتتخللها مداخلات موسيقية لمجموعة رحّالة.س 21.00 : استقراء شعري للشريط السينمائي النادر "ناتيربوجا"قصة وإخراج الشاعر الهندي "رابندرانت طاغور".فكرة وإعداد: الشاعر والسينمائي كمال القهواجيإشراف فني: السينمائي إيهاب العامريس 21.30: تظاهرة فنتازيا - قراءات شبابيّة حرّةمداخلات موسيقية: عازف القيتار مهدي بن سعادةتقديم: الكاتبة نيران الطرابلسيس 21.00: سهرة شعرية يشارك فيها أعضاء منتدى بيت القصيد ببيت الشعر التونسي.عماد الدين عطية واسمهان الماجري ومالك بن فرحات وملاك التراس وياسين بن ابراهمومهدي عطية وعبد القادر بن صالح وبسمة المسعي.مداخلات موسيقية: عازفة القانون إيمان مورالي وعازف الكلارينات علي الموراليتقديم: الشاعرين معز الحامدي وبلال المسعوديس 21.00: عرض موسيقي لنادي أحباء الشيخ إماممداخلات شعرية للشعراء سيرين الشكيلي ومروان مدب وفوزي حميدات.بالاشتراك مع وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافيةس 21.00: كلمة المديرة العامة لوكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية آمال حشّانةس 21.10 سهرة شعرية يشارك فيها الشعراء: حنان العلويو ضو حداد وأيوب الأسود و حليمة بوعلاق ونجوى النوّي والأزهر بالوافيمداخلات موسيقية: عازف القصبة عاطف ساسيتقديم: الإعلامي حاتم الغريانيس 21.00: كلمة الأمينة العامة المساعدة المسؤولة عن التكوين النقابي والأنشطة الثقافية بالاتحاد العام التونسي للشغل سهام بوستةس 21.00: سهرة شعرية يشارك فيها الشعراء مريم عبروقي وجمال قصودة وسلوى بحريوعبد الله بن يونس و منتصر الحمليمداخلات موسيقية: للموسيقي أنور الطبوبيتقديم: الأستاذة حياة اليعقوبيس 21.00: كلمة زهيّة جويرو المديرة العامة لمعهد تونس للترجمةس 21.00: سهرة شعرية يشارك فيها الشعراء: أمامة الزاير و فتحي النصريوسنية المدوري وصلاح الدين الحمادي وسفيان رجبمداخلات موسيقية: عازف الكمان كمال الشريفبالاشتراك مع إدارة الآدابس 21.00: كلمة مديرة إدارة الآداب راضية العرقيس 21.10: سهرة شعرية يشارك فيها الشعراء المتوّجون بجائزة كرسي أبو القاسم الشابي:منصف المزغني وحافظ محفوظ وعلي العرايبي وعرادي النصريس 22.00: تكريم الشباب الناشط في مجال الآداب والكتابمداخلات موسيقية: عازفة العود آمنة معرّف// س 21.00: كلمة المدير العام للمؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة الفكرية محمد العمايريس 21.10: سهرة شعرية يشارك فيها الشعراء: آلاء بوعفيف وعمار العونيونسرين المسعودي وسامية فطوم وحمزة السعيدي والمولدي الشعبانيمداخلات موسيقية: عازف العود معز بن سعيدتقديم: الشاعر رمزي بن رحومة