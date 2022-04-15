"رمضانيات بيت الشعر" من 16 إلى 26 أفريل 2022

بعد تظاهرة "مارس الشعر" التي أقيمت على مدى شهر مارس الماضي، يواصل بيت الشعر التونسي، برئاسة الشاعر أحمد شارك بن ضية، الاحتفاء بعديد التجارب الشعرية من خلال التظاهرة التي دأب البيت على تنظيمها منذ سنوات وهي "رمضانيات بيت الشعر" التي ستقام هذا العام من 16 إلى 26 أفريل 2022.
وتقام بعض السهرات بالاشتراك مع وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية والاتحاد العام التونسي للشغل ومعهد تونس للترجمة وفضاء "مسار" وكذلك المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وإدارة الكتاب بوزارة الشؤون الثقافية.
وسيكون الافتتاح مساء السبت (س21) بسهرة تقدمها الكاتبة نجيبة الهمامي ويشارك فيها ثلة من ألمع المبدعين التونسيين وهم فاطمة بن محمود ورحيم الجماعي وخولة فرح ونضال السعيدي والهادي العايش. وتتخللها مداخلات موسيقية تؤمنها "جوقة نادي زرياب" بقيادة الموسيقي محمد النصراوي.
أما سهرة الاختتام مساء يوم 26 أفريل فسيديرها الشاعر والإعلامي صالح السويسي ويشارك فيها الشعراء مريم ذياب وسمير العبدلي ومنذر العيني وفاطمة الشريف وحمدي السميري، وتتخللها مداخلات موسيقية لمجموعة رحّالة.
وفي ما يلي برنامج بقية السهرات :
// الأحد 17 أفريل: موكب أيقونة الروح
س 21.00 : استقراء شعري للشريط السينمائي النادر "ناتيربوجا"
قصة وإخراج الشاعر الهندي "رابندرانت طاغور".
فكرة وإعداد: الشاعر والسينمائي كمال القهواجي
إشراف فني: السينمائي إيهاب العامري
س 21.30: تظاهرة فنتازيا - قراءات شبابيّة حرّة
مداخلات موسيقية: عازف القيتار مهدي بن سعادة
تقديم: الكاتبة نيران الطرابلسي
// الاثنين 18 أفريل 2022: سهرة بيت القصيد
س 21.00: سهرة شعرية يشارك فيها أعضاء منتدى بيت القصيد ببيت الشعر التونسي.
عماد الدين عطية واسمهان الماجري ومالك بن فرحات وملاك التراس وياسين بن ابراهم
ومهدي عطية وعبد القادر بن صالح وبسمة المسعي.
مداخلات موسيقية: عازفة القانون إيمان مورالي وعازف الكلارينات علي المورالي
تقديم: الشاعرين معز الحامدي وبلال المسعودي
// الثلاثاء 19 أفريل 2022: بالتعاون مع الفضاء الثقافي "مسار"
س 21.00: عرض موسيقي لنادي أحباء الشيخ إمام
مداخلات شعرية للشعراء سيرين الشكيلي ومروان مدب وفوزي حميدات.
// الأربعاء 20 أفريل 2022 "جذور" (سهرة الشعر الشعبي في إطار شهر التراث)
بالاشتراك مع وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية
س 21.00: كلمة المديرة العامة لوكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية آمال حشّانة
س 21.10 سهرة شعرية يشارك فيها الشعراء: حنان العلوي
و ضو حداد وأيوب الأسود و حليمة بوعلاق ونجوى النوّي والأزهر بالوافي
مداخلات موسيقية: عازف القصبة عاطف ساسي
تقديم: الإعلامي حاتم الغرياني
// الخميس 21 أفريل 2022: بالشعر والساعد (بالاشتراك مع الاتحاد العام التونسي للشّغل)
س 21.00: كلمة الأمينة العامة المساعدة المسؤولة عن التكوين النقابي والأنشطة الثقافية بالاتحاد العام التونسي للشغل سهام بوستة
س 21.00: سهرة شعرية يشارك فيها الشعراء مريم عبروقي وجمال قصودة وسلوى بحري
وعبد الله بن يونس و منتصر الحملي
مداخلات موسيقية: للموسيقي أنور الطبوبي
تقديم: الأستاذة حياة اليعقوبي
// الجمعة 22 أفريل 2022: "الشعر يترجمنا" (بالاشتراك مع معهد تونس للترجمة)
س 21.00: كلمة زهيّة جويرو المديرة العامة لمعهد تونس للترجمة
س 21.00: سهرة شعرية يشارك فيها الشعراء: أمامة الزاير و فتحي النصري
وسنية المدوري وصلاح الدين الحمادي وسفيان رجب
مداخلات موسيقية: عازف الكمان كمال الشريف
// الأحد 24 أفريل 2022: احتفاليّة اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلّف
بالاشتراك مع إدارة الآداب
س 21.00: كلمة مديرة إدارة الآداب راضية العرقي
س 21.10: سهرة شعرية يشارك فيها الشعراء المتوّجون بجائزة كرسي أبو القاسم الشابي:
منصف المزغني وحافظ محفوظ وعلي العرايبي وعرادي النصري
س 22.00: تكريم الشباب الناشط في مجال الآداب والكتاب
مداخلات موسيقية: عازفة العود آمنة معرّف
// الاثنين 25 أفريل 2022: احتفاليّة اليوم العالمي للملكيّة الفكريّة (بالاشتراك مع المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة)
// س 21.00: كلمة المدير العام للمؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة الفكرية محمد العمايري
س 21.10: سهرة شعرية يشارك فيها الشعراء: آلاء بوعفيف وعمار العوني
ونسرين المسعودي وسامية فطوم وحمزة السعيدي والمولدي الشعباني
مداخلات موسيقية: عازف العود معز بن سعيد
تقديم: الشاعر رمزي بن رحومة
وتقام بعض السهرات بالاشتراك مع وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية والاتحاد العام التونسي للشغل ومعهد تونس للترجمة وفضاء "مسار" وكذلك المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وإدارة الكتاب بوزارة الشؤون الثقافية.
وسيكون الافتتاح مساء السبت (س21) بسهرة تقدمها الكاتبة نجيبة الهمامي ويشارك فيها ثلة من ألمع المبدعين التونسيين وهم فاطمة بن محمود ورحيم الجماعي وخولة فرح ونضال السعيدي والهادي العايش. وتتخللها مداخلات موسيقية تؤمنها "جوقة نادي زرياب" بقيادة الموسيقي محمد النصراوي.
أما سهرة الاختتام مساء يوم 26 أفريل فسيديرها الشاعر والإعلامي صالح السويسي ويشارك فيها الشعراء مريم ذياب وسمير العبدلي ومنذر العيني وفاطمة الشريف وحمدي السميري، وتتخللها مداخلات موسيقية لمجموعة رحّالة.
وفي ما يلي برنامج بقية السهرات :
// الأحد 17 أفريل: موكب أيقونة الروح
س 21.00 : استقراء شعري للشريط السينمائي النادر "ناتيربوجا"
قصة وإخراج الشاعر الهندي "رابندرانت طاغور".
فكرة وإعداد: الشاعر والسينمائي كمال القهواجي
إشراف فني: السينمائي إيهاب العامري
س 21.30: تظاهرة فنتازيا - قراءات شبابيّة حرّة
مداخلات موسيقية: عازف القيتار مهدي بن سعادة
تقديم: الكاتبة نيران الطرابلسي
// الاثنين 18 أفريل 2022: سهرة بيت القصيد
س 21.00: سهرة شعرية يشارك فيها أعضاء منتدى بيت القصيد ببيت الشعر التونسي.
عماد الدين عطية واسمهان الماجري ومالك بن فرحات وملاك التراس وياسين بن ابراهم
ومهدي عطية وعبد القادر بن صالح وبسمة المسعي.
مداخلات موسيقية: عازفة القانون إيمان مورالي وعازف الكلارينات علي المورالي
تقديم: الشاعرين معز الحامدي وبلال المسعودي
// الثلاثاء 19 أفريل 2022: بالتعاون مع الفضاء الثقافي "مسار"
س 21.00: عرض موسيقي لنادي أحباء الشيخ إمام
مداخلات شعرية للشعراء سيرين الشكيلي ومروان مدب وفوزي حميدات.
// الأربعاء 20 أفريل 2022 "جذور" (سهرة الشعر الشعبي في إطار شهر التراث)
بالاشتراك مع وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية
س 21.00: كلمة المديرة العامة لوكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية آمال حشّانة
س 21.10 سهرة شعرية يشارك فيها الشعراء: حنان العلوي
و ضو حداد وأيوب الأسود و حليمة بوعلاق ونجوى النوّي والأزهر بالوافي
مداخلات موسيقية: عازف القصبة عاطف ساسي
تقديم: الإعلامي حاتم الغرياني
// الخميس 21 أفريل 2022: بالشعر والساعد (بالاشتراك مع الاتحاد العام التونسي للشّغل)
س 21.00: كلمة الأمينة العامة المساعدة المسؤولة عن التكوين النقابي والأنشطة الثقافية بالاتحاد العام التونسي للشغل سهام بوستة
س 21.00: سهرة شعرية يشارك فيها الشعراء مريم عبروقي وجمال قصودة وسلوى بحري
وعبد الله بن يونس و منتصر الحملي
مداخلات موسيقية: للموسيقي أنور الطبوبي
تقديم: الأستاذة حياة اليعقوبي
// الجمعة 22 أفريل 2022: "الشعر يترجمنا" (بالاشتراك مع معهد تونس للترجمة)
س 21.00: كلمة زهيّة جويرو المديرة العامة لمعهد تونس للترجمة
س 21.00: سهرة شعرية يشارك فيها الشعراء: أمامة الزاير و فتحي النصري
وسنية المدوري وصلاح الدين الحمادي وسفيان رجب
مداخلات موسيقية: عازف الكمان كمال الشريف
// الأحد 24 أفريل 2022: احتفاليّة اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلّف
بالاشتراك مع إدارة الآداب
س 21.00: كلمة مديرة إدارة الآداب راضية العرقي
س 21.10: سهرة شعرية يشارك فيها الشعراء المتوّجون بجائزة كرسي أبو القاسم الشابي:
منصف المزغني وحافظ محفوظ وعلي العرايبي وعرادي النصري
س 22.00: تكريم الشباب الناشط في مجال الآداب والكتاب
مداخلات موسيقية: عازفة العود آمنة معرّف
// الاثنين 25 أفريل 2022: احتفاليّة اليوم العالمي للملكيّة الفكريّة (بالاشتراك مع المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة)
// س 21.00: كلمة المدير العام للمؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة الفكرية محمد العمايري
س 21.10: سهرة شعرية يشارك فيها الشعراء: آلاء بوعفيف وعمار العوني
ونسرين المسعودي وسامية فطوم وحمزة السعيدي والمولدي الشعباني
مداخلات موسيقية: عازف العود معز بن سعيد
تقديم: الشاعر رمزي بن رحومة
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