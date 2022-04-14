الرابطة الثانية - الملعب التونسي واولميك سيدي بوزيد يرتقيان الى الرابطة المحترفة الاولى وكوكب منزل النور ينزل الى الرابطة الثالثة

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ضمن كل من الملعب التونسي واولمبيك سيدي بوزيد صعودهما الى بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم اثر فوزهما يوم الخميس تواليا على النادي القربي والقلعة الرياضية في اطار الجولة الاخيرة من منافسات مرحلة الصعود لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم.وجاء صعود الملعب التونسي اثر فوزه على النادي القربي بهدف دون رد ضمن المجموعة الاولى. وحسم فريق باردو نتيجة المباراة منذ الدقيقة الثالثة بفضل هدف احمد العمري لينهي مرحلة الصعود متصدرا لمجموعته بالعلامة الكاملة ب9 نقاط في حين تجمد عداد النادي القربي عند 3 نقاط في المركز الثالث.وانتهت المباراة الثانية لحساب المجموعة ذاتها بين قوافل قفصة وشبيبة القيروان بالتعادل 4-4. وتحصل قوافل قفصة على المركز الثاني بمجموع 4 نقاط بينما اكملت شبيبة القيروان مرحلة الصعود في المرتبة الرابعة والاخيرة بنقطة واحدة.وفي المجموعة الثانية، نجح اولمبيك سيدي بوزيد في تحقيق الصعود الى الرابطة المحترفة الاولى بتغلبه على القلعة الرياضية بثلاثية نظيفة. وتصدر ابناء المدرب حسان القابسي المجموعة برصيد 9 نقاط من ثلاثة انتصارات متتالية فيما بقي رصيد القلعة الرياضية عند 4 نقاط.وضمن مجموعة تفادي النزول، ضمن مكارم المهدية البقاء في الرابطة المحترفة الثانية بتفوقه في الجولة الاخيرة على كوكب منزل النور 2-1. والتحق كوكب منزل النور بسكك الحديد الصفاقسي الى الرابطة الثالثة.في سيدي بوزيدقوافل قفصة - شبيبة القيروان 4-4في الزريبةالنادي القربي - الملعب التونسي صفر-11- الملعب التونسي 9 3 (صعد الى الرابطة المحترفة الاولى)-----------------------------------------------------------------------------------2- قوافل قفصة 4 33- النادي القربي 3 34- شبيبة القيروان 1 3في الطيب المهيري بصفاقساولمبيك سيدي بوزيد - القلعة الرياضية 3-صفرجمعية جربة - مستقبل قابس الغيت1- اولمبيك سيدي بوزيد 9 3 (صعد الى الرابطة المحترفة الاولى)---------------------------------------------------------------------------------2- القلعة الرياضية 4 33- جمعية جربة 1 24- مستقبل قابس 0 2في المطويةكوكب منزل النور - مكارم المهدية 1-2سكك الحديد الصفاقسي - النجم الرادسي الغيت1- النجم الرادسي 6 2-- مكارم المهدية 6 3---------------------------------------------------------------------------------3- كوكب منزل النور 3 3 (نزل الى الرابطة الثالثة)4- سكك الحديد الصفاقسي 0 2 (نزل الى الرابطة الثالثة)