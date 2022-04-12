تعمق العجز التجاري لتونس الى 4303,8 - مليون دينار خلال الثلاثي الاول من سنة 2022

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تعمق العجز التجاري لتونس ليبلغ 4303,8 - مليون دينار، (م د) خلال الثلاثي الاول من سنة 2022، مقابل عجز بقيمة 3069,3- م د، خلال الثلاثي الأول من سنة 2021، وفق معطيات نشرها المعهد الوطني للإحصاء، الثلاثاءوفسر المعهد الوطني للإحصاء هذا العجز خاصة انه ناتج بالأساس عن العجز المسجل مع بعض البلدان كالصين (-2009,6 م د) وتركيا (-1356,7م د) والجزائر (-871,6 م د) وروسيا (-561,7 م د).وفي المقابل، سجلت المبادلات التجارية للسلع فائضا مع العديد من البلدان الأخرى وأهمها فرنسا بقيمة 933,6 م د وألمانيا (914,5 م د) وليبيا (490,3 م د).وقد سجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تراجعا بـ 1,8 نقطة مقارنة بسنة 2021 حيث بلغت (76,6 بالمائة).الواردات بالصادرات تراجعا بـ 1,8 نقطة مقارنة بسنة 2021 حيث بلغت (76,6%).عرفت الصادرات التونسية، خلال الثلاثي الأول من سنة 2022، تحسنا بنسبة 26,2 بالمائة مقابل تطور بنسبة 6,2 بالمائة، خلال الثلاثي الأول من سنة 2021. وقد بلغت قيمة الصادرات 14081,7 م د مقابل 11161,9 م د ،خلال الثلاثي الأول من سنة 2021.ويعود التحسن المسجل على مستوى الصادرات، خلال الثلاثي الأول من سنة2022، إلى العديد من القطاعات وهي الطاقة بنسبة (+137,6 بالمائة) والفسفاط ومشتقاته (+152,2 بالمائة) والنسيج والملابس والجلد (+20,9 بالمائة) والصناعات الميكانيكية والكهربائية (+13,3 بالمائة) والمنتوجات الفلاحية والغذائية بنسبة (19,7 بالمائة)وابرز المعهد ان الواردات التونسية ارتفعت، ايضا، بنسبة 29,2 بالمائة، مقابل زيادة بنسبة 1,5 بالمائة، خلال الثلاثي الأول من سنة 2021. وقد بلغت قيمة الواردات 18385,5 م د مقابل 14231,2 م د تم تسجيلها خلال الثلاثي الأول من سنة 2021.ونجمت الزيادة في الواردات بسبب الارتفاع المسجل في واردات جل القطاعات منها مواد الطاقة بنسبة (+87,2 بالمائة) والمواد الأولية ونصف المصنعة بنسبة (+36,7 بالمائة) والمواد الاستهلاكية بنسبة (+12,8 بالمائة) ومواد التجهيز بنسبة (+9,5 بالمائة)تحسن الصادرات الى الاتحاد الاوروبي والبلدان المغاربيةيتجلى من خلال التوزيع الجغرافي، ان الصادرات التونسية مع الاتحاد الأوروبي (69 من جملة الصادرات)، عرفت تطورا إيجابيا بنسبة 18,8 بالمائة.وقد ارتفعت الصادرات مع بعض الشركاء الأوروبيين منها فرنسا بنسبة (7,3 بالمائة) وإيطاليا (22 بالمائة) وألمانيا بنسبة (32,6 بالمائة) فيما عرفت تراجعا مع بلدان أوروبية أخرى على غرار هولندا بنسبة (28,6 بالمائة) وسلوفاكيا بنسبة (3,9 بالمائة).وتظهر معطيات المعهد الوطني للاحصاء، على الصعيد العربي، ارتفاع الصادرات مع الجزائر بنسبة 8,9 بالمائة ومع المغرب (31,6 بالمائة) ومع ليبيا (11,3 بالمائة).وبخصوص الواردات، فقد بلغت المبادلات التونسية مع الاتحاد الأوروبي، والتي تمثل 43,5 بالمائة من إجمالي الواردات)، ما قيمته 8002,4 م د محققة تحسنا قدره 12,8 بالمائة. وقد سجلت الواردات ارتفاعا مع فرنسا بنسبة (26,2 بالمائة) وإيطاليا (18,4 بالمائة) في حين تراجعت مع المانيا تراجعت بنسبة 3,1 بالمائة