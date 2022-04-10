الرابطة الثانية - نتائج الجولة الثانية لمرحلتي الصعود وتفادي النزول

. ..

. .

في ما يلي نتائج مباريات الجولة الثانية لمرحلتي الصعود وتفادي النزول لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت اليوم الاحد:في السواسيقوافل قفصة - النادي القربي 1/صفرفي سليمانشبيبة القيروان - الملعب التونسي صفر/11- الملعب التونسي 6 22 - النادي القربي 3 2-- قوافل قفصة 3 24- شبيبة القيروان صفر 2ملاحظة / يصعد صاحب المركز الاول الى الرابطة المحترفة الاولىفي الساحلينجمعية جربة - اولمبيك سيدي بوزيد 1/3في صفاقس 2 مارسمستقبل قابس - القلعة الرياضية صفر/11- اولمبيك سيدي بوزيد 6 22- القلعة الرياضية 4 23- جمعية جربة 1 24- مستقبل قابس صفر 2ملاحظة / يصعد صاحب المركز الاول الى الرابطة المحترفة الاولىفي المطويةكوكب منزل النور - سكك الحديد الصفاقسي 2/صفرفي قربةمكارم المهدية - النجم الرادسي صفر/3الفريق ن ل1- النجم الرادسي 6 22- مكارم المهدية 3 2- كوكب منزل النور 3 24- سكك الحديد الصفاقسي صفر 2ملاحظة / ينزل صاحبا المركزين الثالث والرابع الى الرابطة الثالثة