الرابطة الثانية - نتائج الجولة الثانية لمرحلتي الصعود وتفادي النزول

في ما يلي نتائج مباريات الجولة الثانية لمرحلتي الصعود وتفادي النزول لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت اليوم الاحد:
مرحلة الصعود :
المجموعة الاولى
في السواسي
قوافل قفصة - النادي القربي 1/صفر
في سليمان
شبيبة القيروان - الملعب التونسي صفر/1
الترتيب
الفريق ن ل
1- الملعب التونسي 6 2
2 - النادي القربي 3 2
-- قوافل قفصة 3 2
4- شبيبة القيروان صفر 2
ملاحظة / يصعد صاحب المركز الاول الى الرابطة المحترفة الاولى
المجموعة الثانية
في الساحلين
جمعية جربة - اولمبيك سيدي بوزيد 1/3
في صفاقس 2 مارس
مستقبل قابس - القلعة الرياضية صفر/1
الفريق ن ل
1- اولمبيك سيدي بوزيد 6 2
2- القلعة الرياضية 4 2
3- جمعية جربة 1 2
4- مستقبل قابس صفر 2
ملاحظة / يصعد صاحب المركز الاول الى الرابطة المحترفة الاولى
مرحلة تفادي النزول
في المطوية
كوكب منزل النور - سكك الحديد الصفاقسي 2/صفر
في قربة
مكارم المهدية - النجم الرادسي صفر/3
الفريق ن ل
1- النجم الرادسي 6 2
2- مكارم المهدية 3 2
- كوكب منزل النور 3 2
4- سكك الحديد الصفاقسي صفر 2
ملاحظة / ينزل صاحبا المركزين الثالث والرابع الى الرابطة الثالثة
مرحلة الصعود :
المجموعة الاولى
في السواسي
قوافل قفصة - النادي القربي 1/صفر
في سليمان
شبيبة القيروان - الملعب التونسي صفر/1
الترتيب
الفريق ن ل
1- الملعب التونسي 6 2
2 - النادي القربي 3 2
-- قوافل قفصة 3 2
4- شبيبة القيروان صفر 2
ملاحظة / يصعد صاحب المركز الاول الى الرابطة المحترفة الاولى
المجموعة الثانية
في الساحلين
جمعية جربة - اولمبيك سيدي بوزيد 1/3
في صفاقس 2 مارس
مستقبل قابس - القلعة الرياضية صفر/1
الفريق ن ل
1- اولمبيك سيدي بوزيد 6 2
2- القلعة الرياضية 4 2
3- جمعية جربة 1 2
4- مستقبل قابس صفر 2
ملاحظة / يصعد صاحب المركز الاول الى الرابطة المحترفة الاولى
مرحلة تفادي النزول
في المطوية
كوكب منزل النور - سكك الحديد الصفاقسي 2/صفر
في قربة
مكارم المهدية - النجم الرادسي صفر/3
الفريق ن ل
1- النجم الرادسي 6 2
2- مكارم المهدية 3 2
- كوكب منزل النور 3 2
4- سكك الحديد الصفاقسي صفر 2
ملاحظة / ينزل صاحبا المركزين الثالث والرابع الى الرابطة الثالثة
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 244342