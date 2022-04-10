الرابطة الثانية - نتائج الجولة الثانية لمرحلتي الصعود وتفادي النزول


Publié le Dimanche 10 Avril 2022 - 17:14 قراءة: 0 د, 57 ث
      
في ما يلي نتائج مباريات الجولة الثانية لمرحلتي الصعود وتفادي النزول لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت اليوم الاحد:

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مرحلة الصعود :
المجموعة الاولى
في السواسي
..

قوافل قفصة - النادي القربي 1/صفر
في سليمان
شبيبة القيروان - الملعب التونسي صفر/1

الترتيب
الفريق ن ل
1- الملعب التونسي 6 2
2 - النادي القربي 3 2
-- قوافل قفصة 3 2
4- شبيبة القيروان صفر 2

ملاحظة / يصعد صاحب المركز الاول الى الرابطة المحترفة الاولى

المجموعة الثانية
في الساحلين
جمعية جربة - اولمبيك سيدي بوزيد 1/3
في صفاقس 2 مارس
مستقبل قابس - القلعة الرياضية صفر/1

الفريق ن ل
1- اولمبيك سيدي بوزيد 6 2
2- القلعة الرياضية 4 2
3- جمعية جربة 1 2
4- مستقبل قابس صفر 2

ملاحظة / يصعد صاحب المركز الاول الى الرابطة المحترفة الاولى

مرحلة تفادي النزول
في المطوية
كوكب منزل النور - سكك الحديد الصفاقسي 2/صفر
في قربة
مكارم المهدية - النجم الرادسي صفر/3

الفريق ن ل
1- النجم الرادسي 6 2
2- مكارم المهدية 3 2
- كوكب منزل النور 3 2
4- سكك الحديد الصفاقسي صفر 2

ملاحظة / ينزل صاحبا المركزين الثالث والرابع الى الرابطة الثالثة



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