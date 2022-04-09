وزير الصحة يشرف على احتفال باليوم الوطني للتبرع بالدم

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أشرف وزير الصحة ،علي المرابط، يوم الجمعة، على الإحتفال باليوم الوطني للتبرع بالدم تحت شعار "كل قطرة دم تعطيها تروي قلب ينبض بها"، بمشاركة عدد من جمعيات المجتمع المدني.ووفق بلاغ للوزارة ثمن المرابط دور مراكز وبنوك نقل الدمّ والجمعيات في تنظيم الحصص التكوينية والتحسيسية التي تساهم في النهوض بالتبرع بالدم في تونس، مؤكدا على أهمية دور وسائل الإعلام في الإسهام بالنهوض بالتبرع بالدم من خلال مزيد تحسيس المواطن بضرورة هذا العمل التطوعي.ودعا وزير الصحة المواطنين إلى الإقبال على المراكز الجهوية لنقل الدم لكي يتسنى تلبية حاجيات كل المرضى من الدم ومشتقاته.وتم خلال الإحتفال تكريم المتبرعين المتطوعين المنتظمين والشركات والمؤسسات المتعاونة مع المركز الوطني لنقل الدم لما قاموا به من مبادرات إنسانية وعمل نبيل بما يعزز مبدأ التضامن والتآخي .ويعد اليوم الوطني للتبرع بالدم مناسبة للإحتفال بأسبوع التبرع بالدم بـ33 مركز بمختلف أنحاء الجمهورية حيث تنتظم أنشطة توعوية للتبرع بالدم في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة وفي أغلب المدن التونسية ومراكز الدم الجهوية وبنوك الدم بالمستشفيات.