فرقة المعهد الرشيدي تفتتح الدورة 38 لمهرجان المدينة بتونس

. ..

. .

بعد أن غيّبته جائحة كورونا لسنتيْن متتاليتيْن (2020 -2021)، استقبل مهرجان المدينة بتونس جمهوره في افتتاح دورته الثامنة والثلاثين بالمسرح البلدي بالعاصمة، بحضور وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي.وافتتحت فرقة المعهد الرشيدي بقيادة المايسترو نبيل زميط هذه الدورة، بحضور جمهور متعطش للموسيقى التونسية وللسمر. واستهلت المجموعة الموسيقية عرضها بعزف مقطع من بشرف سماعي الكبير وهو من المعزوفات التقليدية للمالوف التونسي في طبع الحسين، ثم أدت الفرقة الموسيقية رفقة الكورال الوصلة الغنائية "شوشانة".واستمع الجمهور إلى أغاني الفقيد علي الرياحي وألحان عازف الكمنجة الفقيد رضا القلعي، أداها الفنان محمد بن صالح، ومن الأغاني التي شنفت آذان الحاضرين "الفن الفن" و"يا شاغلة بالي" و"قالتلي كلمة".وأطلّت الفنانة درصاف الحمداني على جمهورها في الجزء الثاني من السهرة، فغنّت لفتحية خيري "يا محرمتها" وللهادي الجويني "مفتون بغزرة عينيها" وأغنية "توسمت فيك الخير" و"هو يمّا" للسيدة نعمة و"القلب يعشق كل جميل" لأم كلثوم.// برنامج المهرجانوتتواصل عروض الدورة 38 لمهرجان المدينة بتونس إلى يوم 25 أفريل الحالي. وتتضمن 15 عرضا ستتوزع على فضاءات النادي الثقافي الطاهر الحداد والنادي الثقافي بئر الأحجار ودار الأصرم ومكتبة مدينة تونس "دار ابن عاشور"، وهي فضاءات كائنة في المدينة العتيقة، بالإضافة إلى برمجة عرض في قاعة الأوبرا بمدينة الثقافة وعرض الاختتام بالمسرح البلدي بالعاصمة.ويُحيي الفنان لطفي بوشناق حفلا يوم 24 أفريل بمسرح الأوبرا بمدينة الثقافة. أما بقية عروض هذه الدورة، فهي تتمثل في عرض "الرباعي تشللو" لكل من أحمد بشير ومحمد مجدي بهلول ومريم بلخيرية فادي تاكالي من سوريا، ويقام هذا العرض يوم 8 أفريل في فضاء النادي الثقافي الطاهر الحداد.وتحتضن دار الأصرم عرض "حديث العشق" للفنانة نهى رحيم يوم 9 أفريل. كما يحتضن هذا الفضاء عرض "N'art band" لمجموعة من طلبة المعهد العالي للموسيقى بتونس، وذلك يوم 14 أفريل، بالإضافة إلى عرض "في البال غناية" لنادي فتحية خيري يوم 16 أفريل وكذلك عرض "نسمات من الفن الكافي" لسهيل الشارني يوم 20 أفريل وعرض "درة Jazz" يوم 23 أفريل.وتستضيف دار الثقافة بئر الأحجار عرض "القنطرة" للثلاثي سفيان التبيني والعربي ساسي وشيراز الجزيري يوم 10 أفريل، يليه يوم 13 أفريل عرض "نغمات تونسية في العصر الجميل" من إخراج إكرام عزوز، إلى جانب عرض الفنان وعازف العود العراقي محمد العطار يوم 17 أفريل.ويقام بفضاء مكتبة مدينة تونس "دار ابن عاشور" عرض في الإنشاد الصوفي لسلامية بني خيار يوم 15 أفريل. أما بطحاء باب سويقة فتحتضن عرضا للفنانة منجية بن يحيى.وتنطلق جميع العروض على الساعة العاشرة ليلا. وتمّ تحديد أسعار التذاكر بخمس دنانير لجميع العروض ما عدا عرض الفنان لطفي بوشناق بمسرح الأوبرا في مدينة الثقافة، إذ حُدّد سعر تذكرة هذا العرض بثلاثين دينارا.