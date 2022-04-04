السفارة الألمانية بتونس تفتح باب المشاركة أمام الجمعيات التونسية لتقديم مقترحات مشاريع لصندوق التنمية للجميع

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أعلنت السفارة الألمانية بتونس عن فتح باب المشاركة أمام الجمعيات التونسية لتقديم مقترحات مشاريع لصندوق التنمية للجميع الذي أنشأته ألمانيا بهدف منح تمويلات سريعة للجمعيات الراغبة في إنجاز مشاريع صغيرة على المستوى المحلي.ويتعين على الجمعيات الراغبة في المشاركة أن تقدم مشاريع قابلة للتطبيق وتلبي جملة من الاحتياجات الأساسية للفئات الاجتماعية والاقتصادية الأكثر هشاشة في المناطق المحرومة، وذلك وفق ما جاء في بلاغ منشور على الصفحة الرسمية للسفارة الألمانية.كما يتعين على الجمعيات الراغبة في الترشح استيفاء جميع الشروط المطلوبة التي نشرتها السفارة على صفحتها ومنها استكمال المشروع قبل نهاية ديسمبر 2022.وأشارت السفارة إلى أن الحد الأقصى للمنحة المخصصة للمشروع الواحد لا تتجاوز 25 ألف أورو.ويعتبر صندوق التنمية للجميع آلية تمويل محددة للمشاريع الصغيرة التي تستجيب لصعوبات السكان والتي تأخذ في الاعتبار الاحتياجات الأساسية للفئات الاجتماعية والاقتصادية الأكثر حرمانا في المناطق الفقيرة.ويهدف صندوق التنمية للجميع إلى تعزيز مبادرات المجتمع المدني المحلي والمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية ومحاربة الفقر وخلق فرص العمل وتحسين الظروف المعيشية والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.وقد دعت السفارة الألمانية الجمعيات التونسية الراغبة في المشاركة إلى تقديم مشاريعها في أجل لا يتجاوز أقصاه 18 أفريل 2022، على أن ترسل طلبات المنح المطلوبة إلى العنوان التالي: microprojects.germany@gmail.com.