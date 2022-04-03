رابطة ابطال افريقيا - الاهلي المصري يكمل عقد الاندية المتاهلة الى الدور ربع النهائي


Publié le Dimanche 03 Avril 2022 - 23:57قراءة: 0 د, 29 ث
      
اكمل الاهلي المصري حامل اللقب عقد الاندية المتاهلة الى الدور ربع النهائي لرابطة ابطال افريقيا لكرة القدم بفوزه على ضيفه الهلال السوداني 1-صفر في المباراة التي دارت يوم الاحد على ملعب السلام بالقاهرة في اطار الجولة السادسة والاخيرة من منافسات المجموعة الاولى.

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وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق حسين الشحات في الدقيقة 74.

وتاهل الاهلي المصري في المركز الثاني برصيد 10 نقاط خلف ماميلودي صن داونز الجنوب افريقي المتصدر بـ16 نقطة بينما خرج الهلال السوداني من دور المجموعات بعد ان تجمد رصيده عند 4 نقاط في المركز الثالث ليلتحق بمواطنه المريخ متذيل الترتيب بنفس الرصيد من النقاط.
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