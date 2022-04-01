قرعة كاس العالم قطر 2022 : المنتخبات العربية في مجموعات صعبة

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وضعت قرعة نهائيات كاس العالم لكرة القدم 2022 التي ستحتضنها قطر نهاية العام الجاري المنتخبات العربية في مجموعات صعبة ولو بدرجات متفاوتة في ظل تواجد منافسين ذوي مستويات عالية سيجعل مهمة منتخبات تونس والسعودية وقطر والمغرب في اول مونديال على ارض عربية صعبة في الترشح الى الدور الثاني .وستكون مهمة المنتخب التونسي ضمن منافسات المجموعة الرابعة جد صعبة بتواجد منتخب فرنسا بطل العالم في روسيا 2018 و الدانمارك الى جانب المنتخب المتاهل من الملحق الاسيوي -الامريكي الجنوبي اي المتاهل من مواجهة (المنتخب الفائز من مباراة (الامارات واستراليا) ضد منتخب البيرو). وكان منتخب فرنسا حقق في الفترة الماضية فوزا عريضا على جنوب أفريقيا بخماسية نظيفة، وذلك بعد أيام من التغلب وديا على كوت ديفوار 2-1 مؤخرا في إطار استعداداته لكأس العالم 2022..ويعتبر المنتخب الفرنسي ونظيره الدنماركي الاوفر حظا في التاهل للدور الثاني عن المجموعة . وكان منتخب الدنمارك تاهل خمس مرات للمونديال .وسيتعرف المنتخب التونسي الذي تاهل للمرة السادسة للمونديال على المنتخب الرابع المتمم لمجموعته خلال شهر جوان القادم.ويفتتح المنتخب التونسي مبارياته في المونديال يوم 22 نوفمبر القادم بمواجهة الدانمارك..ولكن المنتخب التونسي الذي سيراهن على بلوغ الدور الثاني لاول مرة في تاريخ مشاركاته يعي جيدا ان لا شيء مستحيل في كرة القدمووضعت القرعة المنتخب القطري البلد المنظم ضمن المجموعة الاولى بمعية منتخبات الاكوادور والسنغال وهولندا في مهمة تبدو اسهل نسبيا من بقية المنتخبات العربية .وسيفتتح المنتخب القطري مشواره في النهائيات بمواجهة الاكوادور في اللقاء الافتتاحي لكاس العالمويعد منتخب هولندا اقوى المجموعة حيث ان سيشارك هولندا للمرة الـ11 في كأس العالم وستكون مواجهته مهمة صعبة جداً بالنسبة للقطريين .وسيجد منتخب قطر في طريقه ايضا منتخب السنغال الذي يُشارك للمرة الثالثة بعد نسختي (2002 و2018)، وهو الذي تأهل من التصفيات الأفريقية بعد التفوق على المنتخب المصري بركلات الترجيح (3 – 1). ويعد منتخب السنغال من أفضل المنتخبات الأفريقية حالياً. اما منتخب الاكوادور فبعد غيابه عن نسخة عام 2018، عاد ليشارك نسخة قطر عام 2022، وذلك بعد ان تاهل مباشرة من تصفيات قارة أميركا الجنوبية. وهو يُشارك للمرة الثالثة في تاريخهاما المنتخب المغربي الموجود ضمن المجموعة السادسة بمعية منتخب بلجيكيا ثاني تصنيف الفيفا لشهر مارس 2022 وكرواتيا وكندا فان مهمته في التاهل للدور الثاني تبدو غير مستحيلة . وهو يملك اسبقية على حساب منتخب كندا قليل التجربة على الصعيد الدولي .وتبدو مهمة منتخب المغرب المتاهل للمرة السادسة للمونديال في مجموعة متوازنة رهين تجديد بروزه على حساب المنتخبات الاوروبية في المونديال .وبدت القرعة غير رحيمة بالنسبة للمنتخب السعودي بعد ان وضعته في مواجهة منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولونيا ضمن المجموعة الثالثة.