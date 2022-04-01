توقيت فتح مكاتب البريد ووكالات البريد السريع ووكالات الطرود البريدية  خلال شهر رمضان المعظم 2022

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سيكون توقيت فتح مكاتب البريد ووكالات البريد السريع ووكالات الطرود البريدية للعموم خلال شهر رمضان المعظم 2022 على النحو التالي:أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس: من الساعة الثامنة صباحا (08.00) إلى الساعة الثانية بعد الزوال (14.00)،يوم الجمعة: من الساعة الثامنة صباحا (08.00) إلى الساعة الواحدة بعد الزوال (13.00).ويواصل 66 مكتب بريد و25 وكالة بريد سريع وفق بلاغ صادر اليوم الجمعة عن البريد التونسي ، تأمين حصة عمل أيام السبت من الساعة التاسعة صباحا (9.00) إلى منتصف النهار و15 دقيقة (12.15).