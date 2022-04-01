اجراءات جديدة لضمان انخراط المؤسسات في مجهود ترشيد استهلاك الطاقة

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اعلنت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة الجمعة، عن 10 اجراءات جديدة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة حتى تضمن انخراطها في المجهود الوطني لترشيد استهلاك الطاقة والنهوض بتطبيقات الطاقة المتجددة للإنتاج الذاتي للكهرباء.وتتمثل هذه الإجراءات، وفق بلاغ صادر عن الوكالة، في تحديد الآجال بـ15 يوم ابتداء من تاريخ قبول الملف بالنسبة لطلبات المصادقة على اتفاقيات التدقيق الطاقي والاستشارة المسبقة والتدقيق الطاقي على الرسم البياني والتوليد المؤتلف للطاقة ودراسات الجدوى المتعلّقة باعتماد الطاقات المتجددة لتسخين المياه أو لتوليد الكهرباءوتم تحديد الآجال بـ30 يوم ابتداء من تاريخ قبول الملف بالنسبة لطلبات المصادقة على تقارير التدقيق الطاقي والاستشارة المسبقة والتدقيق الطاقي على الرسم البياني والتوليد المؤتلف للطاقة ودراسات الجدوى المتعلّقة باعتماد الطاقات المتجددة لتسخين المياه أو لتوليد الكهرباء.كما اقرت الوكالة إجراءات مبسطة للانتفاع بمنح وتدخلات صندوق الانتقال الطاقي بالنسبة للعمليات الجنيسة مع الالتزام بآجال 30 يوم ابتداء من تاريخ قبول الملف (استبدال أجهزة الانارة، تركيز أنظمة التصرف في الطاقة، اقتناء منظومات إعلامية، إحاطة ومساندة، تكوين ...) علاوة على توفير إحاطة فنية مباشرة لفائدة الباعثين والمستثمرين في ميدان النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة.وتتضمن الاجراءات ايضا تنفيذ برنامج خصوصي للإحاطة الفنية المباشرة في ميدان تسخين المياه بالطاقة الشمسية بالنسبة للنزل والمستشفيات والبلديات (مسابح) والمؤسسات الصناعية مع إطلاق منصة رقمية لتجميع وتحليل ومتابعة المعطيات المتعلقة باستهلاك الهياكل العمومية وكذلك توفير الإحاطة الفنية المباشرة للهياكل العمومية لتحديد الخطط الاستثمارية في مجالي النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة عبر برنامج "الانتقال الطاقي في المنشآت العمومية ".وفي السياق ذاته سيتم اطلاق منصة رقمية تتضمن كافة مزودي الخدمات والتجهيزات في ميدان التحكم في الطاقة على غرار خبراء التدقيق الطاقي ومكاتب الدراسات المخولة لإنجاز دراسات الجدوى وشركات تزويد أنظمة الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء أو لتسخين المياه ومراكز التكوين في مختلف أنشطة التحكم في الطاقة اضافة الى توفير فضاء إعلامي لفائدة المستهلكين للتعريف بالبرامج والاعلام بتفاصيل الإجراءات والأطر القانونية والتحفيزية في ميدان النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة.وتشمل الاجراءات ايضا إطلاق خارطة تفاعلية رقمية للطاقات المتجددة تغطي كامل التراب التونسي تستخدم لرصد ومتابعة إنجازات مشاريع الطاقات المتجددة في تونس و تجميع وتسهيل الوصول إلى المعلومات الأكثر صلة بالقطاع، كما ستتيح للمستثمرين تحديد المناطق ذات الإمكانات العالية لتنمية الطاقات المتجددة في تونس.