مجلس ادارة البنك المركزي التونسي يعبر عن انشغاله تجاه تصاعد التضخم و من التداعيات التضخمية للازمة الروسية الاوكرانية

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أعرب مجلس ادارة البنك المركزي،عن انشغاله العميق تجاه المخاطر التصاعدية التي تحيط بآفاق تطور التضخم ومن ارتفاع اسعار المواد الاساسية والاولية بفعل الازمة الروسية الاوكرنية مما قد يزيد من الضغوط التضخمية.واضاف المجلس ، في بيان اصدره عقت اجتماعه الاربعاء "أنه منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، ظلت أسعار المواد الغذائية الأساسية والمواد الأولية في مستويات عالية".واضاف ، في ذات السياق، ان هذه الارتفاع ما "من شأنه أن يزيد من الضغوط التضخمية ويدفع نحو مزيد تشديد السياسات النقدية، سواء في البلدان المتقدمة أو الصاعدة."واكد المجلس على ضرورة الانطلاق، في أفضل الآجال، في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة التي من شأنها أن تسهم في تصحيح المالية العمومية واستعادة نمو سليم ومستدام وإدماجي وتكيح جماح التضخم.واشار المجلس الى ان هذه الدعوة تاتي بالنظر الى آخر الأرقام التي أصدرها المعهد الوطني للإحصاء، والتي تبين مواصلة التضخم لمنحاه التصاعدي للشهر الرابع تباعا ليبلغ 7ر6 بالمائة في شهر جانفي 2022 مقابل 6ر6 بالمائة في شهر ديسمبر 2021 ونسبة 9ر4 بالمائة قبل سنة.واتسم التضخم ، وفق المجلس بالتسارع الطفيف في نسق تطور المكونة الأساسية "التضخم ما عدا المواد الغذائية الطازجة والمواد ذات الأسعار المؤطرة"، والذي بلغ 2ر6 بالمائة مقابل 5 بالمائة في شهر جانفي 2021.وتاتي هذه المخاوف في ظل التوقعات الاقتصادية الكلية الأخيرة للبنك المركزي الأوروبي التي تقوم على مراجعة نسبة نمو إجمالي الناتج المحلي في منطقة الأورو، الشريك التجاري الرئيسي لتونس، نحو الانخفاض بما قدره 5ر0 نقطة مئوية ليبلغ 7ر3 بالمائة بالنسبة لكامل سنة 2022.