القصرين: يوم مفتوح للتبرع بالدم ببادرة من تلاميذ المعهد النموذجي بالقصرين

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ببادرة من تلاميذ المعهد النموذجي بالقصرين انتظم، أمس الإثنين، بفضاء المعهد، يوم مفتوح للتبرع بالدّم بهدف دعم مخزون البنك الجهوي للدم بالمستشفى الجهوي بالقصرين الذي يسجل منذ فترة نقصا فادحا في الأنواع النادرة من الدم، ما عطل عديد المرضى على إجراء عملياتهم لا سيما المستعجلة منها.وأكد مدير المعهد، إسماعيل الطرابلسي، في تصريح لـ(وات)، سجل اليوم المفتوح للتبرع بالدم إقبالا هاما من تلاميذ المعهد النموذجي وأوليائهم إلى جانب عدد من الاطارات التربوية ومن المواطنين بالجهة.وأضاف أن اليوم المفتوح تخلله حفل تنشيطي موسيقي أثث فعالياته تلاميذ المعهد المنخرطين في نادي تونس 88 من أجل تحفيز التلاميذ المعنيين بالتبرع بالدم والمواطنين على الإقبال بكثافة على الحملة، والمساهمة في هذا العمل الإنساني النبيل، وإنقاذ أرواح المرضى وزرع البسمة في صفوفهم.ومن جهتها، بينت الطبيبة بالمركز الجهوي للدم بالقصرين، أميمة حمروني، في تصريح لـ(وات)، أن حملة التبرع بالدم في الوسط التربوي لقيت إقبالا هاما كبادرة أولى من نوعها، وساهمت بشكل كبير في توفير كمية لا بأس بها من الدم، التي قالت إنها ستساهم في سدّ بعض النقص الحاصل في مخزون الدم بالجهة، وضمان إجراء العمليات الإستعجالية في الإبّان وتجنّب تعكر صحة المرضى.وثمّنت حمروني هذه المبادرة، معربة عن أملها في تواصلها في سبيل ترسيخ القيم الإنسانية والتضامن المجتمعي في صفوف الناشئة، وفق تعبيرها.وأوضحت أن حملة التبرع بالدم شملت التلاميذ الذين تفوق أعمارهم 18 سنة والذين يتمتعون بصحة جيدة، ووجهت بالمناسبة دعوتها إلى كافة مواطني الجهة الغير حاملين لأمراض مزمنة والغير خاضعين لأي علاج إلى المبادرة والتبرع بالقليل من دمهم لتغطية النقص الحاصل في مخزون البنك الجهوي للدم بالقصرين.يشار إلى أن التبرع بالدم له عدة فوائد منها حرق السعرات الحرارية، والحماية من الإصابة بأمراض الدورة الدموية، وسرطان الدم، وتحفيز نخاع العظم على إنتاج خلايا دم جديدة من كريات حمراء وكريات بيضاء وصفائح دموية، إضافة إلى تقليل مستوى الحديد في الدم، وفق ذات المصدر.