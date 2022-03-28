اتحاد الفلاحين متسمك بالاستمرار في العمل باتفاقية توزيع حصص التن الأحمر الموقعة سنة 2018

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اكد نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، نور الدين بن عياد، ان الاتحاد متسمك بالاستمرار في تطبيق الاتفاقية المتعلقة بتوزيع حصص التن الأحمر التي وسعت دائرة المستفيدين الى زهاء 100 مركب.وكشف بن عياد في تصريح لـ(وات)، ان الوقفة الاحتجاجية امام وزارة الفلاحة التي شارك فيها زهاء 100 بحار، عصر الاثنين، انتهت الى عقد جلسة مع وزير الفلاحة محمود إلياس حمزة لطرح مطالب المهنيين وسط تعهدات بايجاد حلول للملف خلال الايام المقبلة.ويحتج البحارة ضد مساعي وزارة الفلاحة الى عدم تفعيل اتفاقية صيد التن الأحمر التي وسعت دائرة المستفدين من زهاء 19 مركبا ولاول مرة منذ 25 عاما الى زهاء 100 مركب، وفق بن عياد.وشدد على ان اتحاد الفلاحين سيعمل على توسيع دائرة المستفيدين من صيد التن الأحمر في صورة ترفيع حصة تونس من قبل اللجنة الدولية للحفاظ على التنيات الأطلسية علما وان حصة تونس تقارب حاليا 2640 طن.ولاحظ بن عياد ان مهنيي القطاع يرفضون احداث صندوق متعلق بصيد التن الاحمر خاصة وان هذه الآلية لم تكن مجدية في احيان كثيرة ويمكن للشركة التعاونية التي باتت جاهزة ايجاد حلول لهذا القطاع.وتحتاج تونس الى ايجاد حلول لملف صيد التن الاحمر الذي يبدأ خلال شهر ماي ويتعين ارسال البيانات والوثائق للجنة الدولية للحفاظ على التنيات الأطلسية بحلول شهر افريل القادم.ويخضع صيد التن الاحمر في البحر الابيض المتوسط الى نظام حصص سنوية لفائدة البلدان تحدده اللجنة الدولية للحفاظ على التنيات الأطلسية والتي انخرطت فيها تونس منذ عام 1997.