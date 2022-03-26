الترجي الرياضي يفوز وديا على مستقبل الرجيش 1-صفر

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فاز الترجي الرياضي التونسي مساء اليوم السبت على مستقبل الرجيش 1-صفر في المباراة الودية التي جرت بحديقة حسان بلخوجة استعدادا لبقية مشوار بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.وجاء الهدف الوحيد للترجي الرياضي عن طريق ايوالا في الدقيقة 33.يذكر ان الترجي الرياضي يحتل صدارة المجموعة الاولى برصيد 21 نقطة فيما يحتل مستقبل الرجيش المركز الثاني للمجموعة الثانية برصيد 19 نقطة بفارق 3 نقاط عن الاتحاد المنستيري متصدر المجموعة.