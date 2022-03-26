الترجي الرياضي يفوز وديا على مستقبل الرجيش 1-صفر


Publié le Samedi 26 Mars 2022 - 18:21قراءة: 0 د, 21 ث
      
فاز الترجي الرياضي التونسي مساء اليوم السبت على مستقبل الرجيش 1-صفر في المباراة الودية التي جرت بحديقة حسان بلخوجة استعدادا لبقية مشوار بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.
وجاء الهدف الوحيد للترجي الرياضي عن طريق ايوالا في الدقيقة 33.
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يذكر ان الترجي الرياضي يحتل صدارة المجموعة الاولى برصيد 21 نقطة فيما يحتل مستقبل الرجيش المركز الثاني للمجموعة الثانية برصيد 19 نقطة بفارق 3 نقاط عن الاتحاد المنستيري متصدر المجموعة.


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