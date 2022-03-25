تصفيات مونديال قطر 2022 (الدور الحاسم): المنتخب المغربي يتعادل في كينشاسا مع الكونغو الديمقراطية 1-1

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حقق المنتخب المغربي لكرة القدم اليوم الجمعة تعادلا ثمينا خارج قواعده امام منتخب الكونغو الديمقراطية (1-1) في مباراة ذهاب الدور الحاسم لتصفيات كاس العالم قطر 2022 التي اقيمت بملعب الشهداء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا.وتقدم منتخب الكونغو الديمقراطية بقيادة المدرب الارجنتيني هيكتور كوبر منذ الدقيقة 12 بتسديدة من يوان ويسا استقرت في شباك الحارس المغربي ياسين بونو.ونجح المنتخب المغربي في تعديل الكفة عن طريق طارق تيسودالي في الدقيقة 76.وكان منتخب اسود الاطلس اهدر قبل ذلك ركلة جزاء عبر ريان مايي في الدقيقة 55.وتقام مباراة الاياب يوم الثلاثاء القادم بالدار البيضاء.