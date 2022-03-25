مجموعة هندسة البناء الصينية CSCEC تؤكد استعدادها لدعم التعاون مع تونس في مجال البنية التحتية للنقل

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انعقدت اليوم الجمعة 25 مارس 2022 جلسة عمل بإشراف وزير النّقل ربيع المجدي جمعته بممثلي "شركة مجموعة هندسة البناء الصينية المحدودة" « The China State Construction Engineering Corporation () » وعدد من المديرين العامين بالوزارة و من الرؤساء المديرين العامين للشركات الوطنية ، حيث تمّ استعراض فرص الاستثمار في المشاريع المبرمجة في مختلف مجالات النقل برا وبحرا وجوا ببلادنا.وأوصى وزير النّقل بضرورة تحديد الأولويات في المشاريع المقدّمة للإستثمار من حيث جاذبيتها وجدواها وبعدها الإستراتيجي موليا أهمية للقطار السريع الذي يهدف إلى الربط بين عواصم تونس والجزائر وليبا ومبرزا دوره في تنشيط المعابر الحدودية البرية وفي معاضدة برنامج إحداث المناطق اللوجستية.من جانبهم عبّر ممثلو "شركة مجموعة هندسة البناء الصينية المحدودة" عن استعدادهم للتعاون مع بلادنا في تجسيم المشاريع التي تم استعراضها خلال الجلسة والتي تمحورت أساسا حول البنية التحتية على غرار الموانئ وشبكات النقل الحديدي في تونس الكبرى وبين المدن.