تصفيات أوروبا لمونديال 2022 (نصف نهائي المحلق الاوروبي): ايطاليا تغيب عن كاس العالم 2022

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فشل منتخب إيطاليا في التأهل لمنافسات كأس العالم 2022 بقطر، بعدما خسر أمام ضيفه مقدونيا الشمالية بهدف قاتل في اللقاء الذي جمعهما مساء امس الخميس في بلارمو، في اطار منافسات الدور نصف النهائي من الملحق الأوروبي المؤهل للمونديال. أحرز الكسندر تراجكوفسكي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 90+2.بهذه الخسارة، فشل فريق المدرب روبيرتو مانشيني في الوصول لكأس العالم للمرة الثانية على التوالي، بينما تأهل منتخب مقدونيا الشمالية لمواجهة نظيره البرتغالي يوم الثلاثاء المقبل في المباراة الفاصلة التي ستحسم أمر المتأهل النهائي للمسابقة.وكان المنتخب الايطالي قد فشل قبل ذلك في التأهل المباشر إلى مونديال 2022، بعد احتلاله وصافة المجموعة الثالثة خلف المنتخب السويسرى.وجمع منتخب إيطاليا خلال التصفيات الأوروبية 16 نقطة جمعها من الفوز في 4 مباريات والتعادل في 4 مواجهات وعدم تلقي أية هزيمة.بينما تأهل منتخب مقدونيا الشمالية الى ملحق التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم بعدما احتل المركز الثاني برصيد 18 نقطة، حصدهما من 5 انتصارات و3 تعادلات وخسارتين في جدول ترتيب المجموعة العاشرة.