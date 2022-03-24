سحب قرعة الدور ربع النهائي لمسابقتي رابطة أبطال افريقيا والاتحاد الافريقي ستجري يوم 5 أفريل

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اليوم الخميس ان قرعة الدور ربع النهائي لمسابقتي رابطة أبطال افريقيا والاتحاد الافريقي ستجري يوم 5 أفريل القادم في القاهرة .
وقد تأهلت إلى ربع نهائي رابطة أبطال أفريقيا فرق ماميلودي صن داونز /المجموعة الاولى/ والرجاء المغربي ووفاق سطيف الجزائري /المجموعة الثانية/ والترجي الرياضي وشباب بلوزداد الجزائري /المجموعة الثالثة/ والوداد المغربي وبيترو اتليتكو الأنغولي /المجموعة الرابعة/.
وفي مسابقة كاس الاتحاد، تأهل أهلي طرابلس الليبي وبيراميدز المصري /المجموعة الاولى/ وأورلاندو بايريتس الجنوب أفريقي /المجموعة الثانية/ ومازيمبي الكونغولي والمصري المصري /المجموعة الثالثة إلى الدور ربع النهائي.
وستكتمل بقية الفرق المتاهلة للدور ربع النهائي بعد آخر جولة من دور المجموعات.
وقد تأهلت إلى ربع نهائي رابطة أبطال أفريقيا فرق ماميلودي صن داونز /المجموعة الاولى/ والرجاء المغربي ووفاق سطيف الجزائري /المجموعة الثانية/ والترجي الرياضي وشباب بلوزداد الجزائري /المجموعة الثالثة/ والوداد المغربي وبيترو اتليتكو الأنغولي /المجموعة الرابعة/.
وفي مسابقة كاس الاتحاد، تأهل أهلي طرابلس الليبي وبيراميدز المصري /المجموعة الاولى/ وأورلاندو بايريتس الجنوب أفريقي /المجموعة الثانية/ ومازيمبي الكونغولي والمصري المصري /المجموعة الثالثة إلى الدور ربع النهائي.
وستكتمل بقية الفرق المتاهلة للدور ربع النهائي بعد آخر جولة من دور المجموعات.
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