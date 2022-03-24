سحب قرعة الدور ربع النهائي لمسابقتي رابطة أبطال افريقيا والاتحاد الافريقي ستجري يوم 5 أفريل

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أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اليوم الخميس ان قرعة الدور ربع النهائي لمسابقتي رابطة أبطال افريقيا والاتحاد الافريقي ستجري يوم 5 أفريل القادم في القاهرة .وقد تأهلت إلى ربع نهائي رابطة أبطال أفريقيا فرق ماميلودي صن داونز /المجموعة الاولى/ والرجاء المغربي ووفاق سطيف الجزائري /المجموعة الثانية/ والترجي الرياضي وشباب بلوزداد الجزائري /المجموعة الثالثة/ والوداد المغربي وبيترو اتليتكو الأنغولي /المجموعة الرابعة/.وفي مسابقة كاس الاتحاد، تأهل أهلي طرابلس الليبي وبيراميدز المصري /المجموعة الاولى/ وأورلاندو بايريتس الجنوب أفريقي /المجموعة الثانية/ ومازيمبي الكونغولي والمصري المصري /المجموعة الثالثة إلى الدور ربع النهائي.وستكتمل بقية الفرق المتاهلة للدور ربع النهائي بعد آخر جولة من دور المجموعات.