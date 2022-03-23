بطولة فزاع الدولية لذوي الهمم - ميدالية ذهبية لروعة التليلي في دفع الجلة


Publié le Mercredi 23 Mars 2022 - 15:07قراءة: 0 د, 33 ث
      
توجت روعة التليلي بالميدالية الذهبية لمسابقة دفع الجلة، اليوم الاربعاء بدبي، خلال منافسات اليوم الثالث من بطولة فزاع الدولية الجائزة الكبرى لألعاب القوى لذوي الهمم.

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وقد سجلت التليلي رمية بلغت 9,99 م.

وتعد هذه الميدالية الثانية بالنسبة للتليلي، في هذه التظاهرة، بعد فوزها يوم الثلاثاء بذهبية رمي القرص.
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بطولة فزاع الدولية لذوي الهمم - ميدالية فضية لنورهان بلحاج سالم في دفع الجلة

احرزت نورهان بلحاج سالم الميدالية الفضية في دفع الجلة، اليوم الاربعاء بدبي، خلال منافسات اليوم الثالث من بطولة فزاع الدولية الجائزة الكبرى لألعاب القوى لذوي الهمم.

وسجّلت بلحاج سالم رقما شخصيا جديدا برمية بلغت 8,39 م.

وكانت بلحاج سالم فازت خلال هذه التظاهرة ببرونزية مسابقة رمي القرص.

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