بطولة فزاع الدولية لذوي الهمم - ميدالية ذهبية لروعة التليلي في دفع الجلة

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بطولة فزاع الدولية لذوي الهمم - ميدالية فضية لنورهان بلحاج سالم في دفع الجلة

توجت روعة التليلي بالميدالية الذهبية لمسابقة دفع الجلة، اليوم الاربعاء بدبي، خلال منافسات اليوم الثالث من بطولة فزاع الدولية الجائزة الكبرى لألعاب القوى لذوي الهمم.وقد سجلت التليلي رمية بلغت 9,99 م.وتعد هذه الميدالية الثانية بالنسبة للتليلي، في هذه التظاهرة، بعد فوزها يوم الثلاثاء بذهبية رمي القرص.احرزت نورهان بلحاج سالم الميدالية الفضية في دفع الجلة، اليوم الاربعاء بدبي، خلال منافسات اليوم الثالث من بطولة فزاع الدولية الجائزة الكبرى لألعاب القوى لذوي الهمم.وسجّلت بلحاج سالم رقما شخصيا جديدا برمية بلغت 8,39 م.وكانت بلحاج سالم فازت خلال هذه التظاهرة ببرونزية مسابقة رمي القرص.