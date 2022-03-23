جلسة عمل بين وزارة الصحة والصندوق السعودي للتنمية لمتابعة تقدم إنجاز المشاريع المشتركة المعطلة


Publié le Mercredi 23 Mars 2022 - 14:02قراءة: 0 د, 43 ث
      
خصصت جلسة عمل، أمس الثلاثاء، بين وزارة الصحة والصندوق السعودي للتنمية لمتابعة تقدم إنجاز مشروع بناء مستشفى الملك سلمان بن عبد العزيز الجامعي بالقيروان، وبناء مستشفيين جهويين صنف "ب" بكل من الجم من ولاية المهدية وسبيبة من ولاية القصرين.
ومثّل اللقاء فرصة لمزيد التنسيق حول إنجاز هذه المشاريع والسعي لإختصار الآجال، وتذليل الصعوبات التي تعيق نسق الإنجاز.
...

وتطرق الحاضرون إلى الصعوبات الفنية ومناقشتها وطلب تدخل الصندوق لدى مكتب الدراسات لتقريب وجهات النظر .

وحضر الاجتماع، وفق بلاغ للوزارة صادر الإربعاء، وفد عن الصندوق وممثل عن وزارة الإقتصاد والتخطيط وإطارات من وزارة الصحة، لطرح جملة من المحاورفي إطار تعزيز التعاون في المجال الصحي بين المملكة العربية السعودية والجمهورية التونسية.
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وكان وزير الصحة صرح في شهر فيفري الفارط أن عملية بناء المستشفى "الملك سلمان بن عبد العزيز " الجامعي بالقيروان الممول من الصندوق السعودي للتنمية، ستنطلق في نهاية السنة الجارية بعد تعطلها في أوقات سابقة






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