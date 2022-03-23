المنتخب التونسي للكرة الطائرة للكبريات يفوز وديا على نظيره الجزائري 3 / 2


Publié le Mercredi 23 Mars 2022 - 14:32قراءة: 0 د, 35 ث
      
فاز المنتخب التونسي للكرة الطائرة للكبريات على نظيره الجزائري 3 / 2 في المباراة الاولى التي جمعت بينهما يوم الثلاثاء في اطار التربص الاعدادي المشترك الذي يجري بقليبية من 20 الى 24 مارس الجاري.

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وجاءت تفاصيل الاشواط كالاتي (25/23-17/25-20/25-25/22-12/15).

و يندرج هذا التربص اطار التحضيرات للاستحقاقات الدولية القادمة وفي مقدمتها الالعاب المتوسطية بوهران من 25 جوان الى 5 جويلية 2022.
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وتخوض سيدات تونس بعد ظهر اليوم الاربعاء المباراة الودية الثانية مع الجزائر وذلك انطلاقا من الساعة الرابعة على ان يختتم التربص بلقاء ثالث غدا الخميس بداية من الساعة العاشرة صباحا.

وفي ما يلي بقية برنامج التربص :
الاربعاء 23 مارس :
س16/ تونس / الجزائر

الحميس 24 مارس:
س10 / تونس / الجزائر


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