المنتخب التونسي للكرة الطائرة للكبريات يفوز وديا على نظيره الجزائري 3 / 2

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فاز المنتخب التونسي للكرة الطائرة للكبريات على نظيره الجزائري 3 / 2 في المباراة الاولى التي جمعت بينهما يوم الثلاثاء في اطار التربص الاعدادي المشترك الذي يجري بقليبية من 20 الى 24 مارس الجاري.وجاءت تفاصيل الاشواط كالاتي (25/23-17/25-20/25-25/22-12/15).و يندرج هذا التربص اطار التحضيرات للاستحقاقات الدولية القادمة وفي مقدمتها الالعاب المتوسطية بوهران من 25 جوان الى 5 جويلية 2022.وتخوض سيدات تونس بعد ظهر اليوم الاربعاء المباراة الودية الثانية مع الجزائر وذلك انطلاقا من الساعة الرابعة على ان يختتم التربص بلقاء ثالث غدا الخميس بداية من الساعة العاشرة صباحا.س16/ تونس / الجزائرس10 / تونس / الجزائر