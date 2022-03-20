جيدو/ الدورة الإفريقية المفتوحة بالجزائر : فرج الذويبي  (وزن 60 كلغ ) واميمة بدوي  (48 كلغ) يتوجان بالذهب

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فاز مصارعا الجيدو فرج الذويبي (وزن 60 كلغ ) واميمة بدوي (48 كلغ) بذهبيتي صنفيهما في اليوم الاول لدورة الجزائر المفتوحة للجيدو .وجاءت نتائج منافسات صنفيهما في اليوم الأول للدورة الإفريقية المفتوحة للجيدو (أكابر), التي احتضنتها القاعة البيضوية التابعة للمركب الاولمبي -محمد بوضياف- بالجزائر العاصمة, مساء يوم السبتكالاتي :- 60 كلغ:1. فرج الذويبي (تونس)2. بن لعريبي يونس (الجزائر)3. منصري اسحاق (الجزائر)3. يعقوبي بلال (الجزائر)1. اميمة بدوي (تونس)2. رزوق ايمان (الجزائر)3. هادل نسرين (الجزائر)3. هادي يسمين (الجزائر)