جيدو/ الدورة الإفريقية المفتوحة بالجزائر : فرج الذويبي  (وزن 60 كلغ ) واميمة بدوي  (48 كلغ) يتوجان بالذهب


Publié le Dimanche 20 Mars 2022 - 06:40قراءة: 0 د, 29 ث
      
فاز مصارعا الجيدو فرج الذويبي (وزن 60 كلغ ) واميمة بدوي (48 كلغ) بذهبيتي صنفيهما في اليوم الاول لدورة الجزائر المفتوحة للجيدو .

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وجاءت نتائج منافسات صنفيهما في اليوم الأول للدورة الإفريقية المفتوحة للجيدو (أكابر), التي احتضنتها القاعة البيضوية التابعة للمركب الاولمبي -محمد بوضياف- بالجزائر العاصمة, مساء يوم السبت
كالاتي :
رجال :
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- 60 كلغ:
1. فرج الذويبي (تونس)
2. بن لعريبي يونس (الجزائر)
3. منصري اسحاق (الجزائر)
3. يعقوبي بلال (الجزائر)

سيدات :
- 48 كلغ:
1. اميمة بدوي (تونس)
2. رزوق ايمان (الجزائر)
3. هادل نسرين (الجزائر)
3. هادي يسمين (الجزائر)


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