سيدي بوزيد: تنظيم معرض للصناعات التقليدية بمشاركة حرفيات من مختلف المعتمديات

. ..

. .

يتواصل معرض الصناعات التقليدية بساحة محمد البوعزيزي بسيدي بوزيد بمشاركة عدد من الحرفيات من مختلف المعتمديات بهدف الترويج للمنتوجات التقليدية.وبين المندوب الجهوي للصناعات التقليدية بسيدي بوزيد، خالد عمري، في تصريح، اليوم الثلاثاء، لـ"وات"، أن هذا المعرض ينتظم بمناسبة احياء الدورة السنوية للأيام التجارية والصناعات التقليدية ويشمل كل المنتوجات التقليدية بولاية سيدي بوزيد عل غرار النسيج، والتحف والأواني من خشب الزيتون والحايك، والصمار ومختلف أنواع "العولة".وأضاف أن المعرض ينتظم بمشاركة عدد من الحرفيات من مختلف المعتمديات ويتضمن بعض الورشات في عدد من الحرف وسيختتم غدا الخميس بتكريم حرفية وحرفي من أبناء الجهة.من جانبهن، طالبت الحرفيات بالمعرض، في تصريحات متطابقة لـ"وات"، بضرورة العناية بقطاع الصناعات التقليدية الذي يشهد مجموعة من الصعوبات تثقل كاهل الحرفيات والحرفيين، وتهدّد باندثارالقطاع، وتهدّد أيضا موارد رزق عدد من العائلات تمثل الصناعات التقليدية موطن شغل لهم.