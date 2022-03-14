الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 11) : حكام المباريات المتأخرة

في ما يلي تعيين حكام المباريات المتأخرة لحساب الجولة 11 من المرحلة الأولى لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم التي ستدور يوم الأربعاء 16 مارس الجاري انطلاقا من الساعة الثانية بعد الظهر :
المجموعة الأولى:
في ملعب حمادي العقربي برادس
الترجي الرياضي - اتحاد بن قردان الحكم: هيثم قيراط
في ملعب البئر لحمر بتطاوين
اتحاد تطاوين - النادي الصفاقسي الحكم: كريم الخميري
المجموعة الثانية :
في مركب جرجيس
الترجي الجرجيسي - النجم الساحلي الحكم: نعيم حسني
المجموعة الأولى:
في ملعب حمادي العقربي برادس
الترجي الرياضي - اتحاد بن قردان الحكم: هيثم قيراط
في ملعب البئر لحمر بتطاوين
اتحاد تطاوين - النادي الصفاقسي الحكم: كريم الخميري
المجموعة الثانية :
في مركب جرجيس
الترجي الجرجيسي - النجم الساحلي الحكم: نعيم حسني
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