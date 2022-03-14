الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 11) : حكام المباريات المتأخرة


Publié le Lundi 14 Mars 2022 - 14:39 قراءة: 0 د, 23 ث
      
في ما يلي تعيين حكام المباريات المتأخرة لحساب الجولة 11 من المرحلة الأولى لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم التي ستدور يوم الأربعاء 16 مارس الجاري انطلاقا من الساعة الثانية بعد الظهر :

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المجموعة الأولى:
في ملعب حمادي العقربي برادس
الترجي الرياضي - اتحاد بن قردان الحكم: هيثم قيراط
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في ملعب البئر لحمر بتطاوين
اتحاد تطاوين - النادي الصفاقسي الحكم: كريم الخميري

المجموعة الثانية :
في مركب جرجيس
الترجي الجرجيسي - النجم الساحلي الحكم: نعيم حسني

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