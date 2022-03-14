الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 11) : حكام المباريات المتأخرة

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في ما يلي تعيين حكام المباريات المتأخرة لحساب الجولة 11 من المرحلة الأولى لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم التي ستدور يوم الأربعاء 16 مارس الجاري انطلاقا من الساعة الثانية بعد الظهر :في ملعب حمادي العقربي برادسالترجي الرياضي - اتحاد بن قردان الحكم: هيثم قيراطفي ملعب البئر لحمر بتطاويناتحاد تطاوين - النادي الصفاقسي الحكم: كريم الخميريفي مركب جرجيسالترجي الجرجيسي - النجم الساحلي الحكم: نعيم حسني