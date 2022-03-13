مولودية الجزائر بقيادة المدرب خالد بن يحي يفوز 8-2 على سريع غليزان ويشدد الملاحقة على المتصدر

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حقق فريق مولودية الجزائر الذي يدربه التونسي خالد بن يحي اليوم فوزا عريضا على سريع غليزان بنتيجة 8-2 في مقابلات الجولة 21 من بطولة الرابطة الجزائرية المحترفة لكرة القدم حسب وكالة (واج).ويحتل فريق المولودية المركز الثاني برصيد 39 نقطة من 20 مباراة وعلى بعد 3 نقاط عن المتصدر شباب بلوزداد 42 نقطة من 19 مقابلة .مولودية الجزائر - سريع غليزان 8-2شباب قسنطينة - وداد تلمسان 5-0نادي بارادو - نجم مقرة 3-1مباريات لعبت:الجمعة:اتحاد بسكرة - اتحاد الجزائر 0-0السبت :أمل الأربعاء - شبيبة القبائل 0-0نصر حسين داي- أولمبي الشلف 0-2مباريات مؤجلة:أولمبي المدية - شباب بلوزدادوفاق سطيف- مولودية وهرانشبيبة الساورة - هلال شلغوم العيدنقاط لعب1. شباب بلوزداد 42 192. مولودية الجزائر 39 203. شبيبة الساورة 36 19-. شبيبة القبائل 36 21-. نادي بارادو 36 216. اتحاد الجزائر 35 217. وفاق سطيف 34 19-. اتحاد بسكرة 33 20-. شباب قسنطينة 33 2110. أولمبي الشلف 27 2111. أمل الأربعاء 26 2112. نجم مقرة 23 2113. مولودية وهران 22 2014. هلال شلغوم العيد 17 19-. أولمبي المدية 17 20-. نصر حسين داي 17 2117. سريع غليزان 15 2118. وداد تلمسان 10 21.