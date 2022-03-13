مولودية الجزائر بقيادة المدرب خالد بن يحي يفوز 8-2 على سريع غليزان ويشدد الملاحقة على المتصدر


Publié le Dimanche 13 Mars 2022 - 19:31 قراءة: 1 د, 10 ث
      
حقق فريق مولودية الجزائر الذي يدربه التونسي خالد بن يحي اليوم فوزا عريضا على سريع غليزان بنتيجة 8-2 في مقابلات الجولة 21 من بطولة الرابطة الجزائرية المحترفة لكرة القدم حسب وكالة (واج).

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ويحتل فريق المولودية المركز الثاني برصيد 39 نقطة من 20 مباراة وعلى بعد 3 نقاط عن المتصدر شباب بلوزداد 42 نقطة من 19 مقابلة .

وفي ما يلي النتائج والترتيب لمباريات الجولة الـ21 لبطولة الرابطة الجزائرية المحترفة الأولى لكرة القدم, التي جرت اليوم الأحد:
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مولودية الجزائر - سريع غليزان 8-2
شباب قسنطينة - وداد تلمسان 5-0
نادي بارادو - نجم مقرة 3-1

مباريات لعبت:

الجمعة:
اتحاد بسكرة - اتحاد الجزائر 0-0

السبت :
أمل الأربعاء - شبيبة القبائل 0-0
نصر حسين داي- أولمبي الشلف 0-2

مباريات مؤجلة:
أولمبي المدية - شباب بلوزداد
وفاق سطيف- مولودية وهران
شبيبة الساورة - هلال شلغوم العيد

الترتيب نقاط لعب
1. شباب بلوزداد 42 19
2. مولودية الجزائر 39 20
3. شبيبة الساورة 36 19
-. شبيبة القبائل 36 21
-. نادي بارادو 36 21
6. اتحاد الجزائر 35 21
7. وفاق سطيف 34 19
-. اتحاد بسكرة 33 20
-. شباب قسنطينة 33 21
10. أولمبي الشلف 27 21
11. أمل الأربعاء 26 21
12. نجم مقرة 23 21
13. مولودية وهران 22 20
14. هلال شلغوم العيد 17 19
-. أولمبي المدية 17 20
-. نصر حسين داي 17 21
17. سريع غليزان 15 21
18. وداد تلمسان 10 21.

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